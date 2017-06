Rockies resiste en el noveno y alarga su racha de triunfos a seis; 5-3 a Cachorros

CHICAGO, E.U— El cerrador de los Rockies Greg Holland congestionó las bases con boletos en el noveno innings, pero Colorado resistió para vencer 5-3 a los Cachorros de Chicago y prolongar a seis su racha de victorias.

Se trata de la mejor racha de los Rockies en la campaña.

Luego de conceder tres boletos seguidos con un out, Holland retiró a Ben Zobrist con un elevado y ponchó a Jason Heyward abanicándole. Hollanda lidera las mayores con sus 23 salvados.

Los Rockies alcanzaron las 40 victorias esta campaña, máxima cantidad en la Liga Nacional. Esta es su mejor desde 2014.

Chris Rusin (3-0) se acreditó la victoria en relevo. Seth Frankoff (0-1) cargó con la derrota en su debut en las mayores.

El torpedero de los Cachorros Addison Russell se reincorporó al equipo, un día después que el equipo le pidiera no presentarse al Wrigley Field, luego que Grandes Ligas abriese una investigación por violencia doméstica. Russell, quien no jugó, fue acusado de agredir a su esposa en un mensaje en una red social que fue borrado posteriormente. Russell negó la acusación.

Hicks Y Yanquis vencen a Orioles

NUEVA YORK, E.U— Aaron Hicks sacudió un par de jonrones y el novato Jordan Montgomery lanzó siete sólidos innings para que los Yanquis de Nueva York derrotasen 8-2 a los Orioles de Baltimore.

El dominicano Starlin Castro también la desapareció para los punteros del Este de la Liga Americana, en el primer juego de la serie entre contrincantes de división.

Nueva York ha ganado tres en fila, superando a sus rivales Boston y Baltimore por 25-3 en las tres últimas noches.

Jonathan Schoop adelantó temprano a Baltimore, tercero en la división, con un jonrón. La derrota dejó a los Orioles cuatro juegos y medio detrás de Nueva York.

Dylan Bundy (6-5) lanzó seis buenas entradas, pero perdió por cuarta vez en sus últimas cinco salidas.

Montgomery (4-4) fijó un récord personal con ocho ponches en la apertura más larga de su carrera.

Boston remonta ante Tigres

BOSTON, E.U— Jackie Bradley Jr. conectó un jonrón de dos carreras en el octavo y Boston le dio la vuelta al marcador con tres carreras en el inning para vencer 5-3 a los Tigres de Detroit.

Bradley la sacó por el derecho ante el relevista Alex Wilson (1-3), rompiendo el empate 3-3 con dos outs en el octavo.

Mitch Moreland también anotó con el cuadrangular de Bradle, luego de remolcar la carrera del empate con un sencillo al derecho, siguiendo al sencillo de Xander Bogaerts al abrir el acto. Matt Barnes (4-2) lanzó un inning de relevo para llevarse la victoria y Craig Kimbrel se acreditó su 18vo salvado.

Wilson (1-3), quien abrió el octavo con Detroit arriba 3-2, sufrió la derrota tras permitir tres carreras y cuatro hits.

Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 5-0; y Víctor Martínez de 2-2, una anotada. El cubano José Iglesias de 4-3.

Por los Medias Rojas, el dominicano Hanley Ramírez de 3-0. AP