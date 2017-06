Obligarán y multarán a quien no pague el reparto de utilidades

El subprocurador de la Defensa del Trabajo en Ciudad del Carmen, Luis Candelario Yerbes Rodríguez, reiteró que el reparto de utilidades no es un capricho del trabajador o del patrón, sino una obligación que se observa en la Ley Federal del Trabajo; “y por lo tanto debe de cumplirse, por lo que la empresa que no brinde esta prestación laboral será obligada y multada”, aseguró.

Dijo que en la isla hay muchas empresas serias que inclusive por la propia norma de calidad con la que trabajan, publican a través de inserciones pagadas en diarios de circulación estatal para que los trabajadores que hayan laborado un lapso en esas empresas y ya no estén, o bien los que aún están vigentes, acudan a recoger su participación de reparto de utilidades.

Pero en cambio también hay muchas que se caracterizan por ser marrulleras con el trabajador, los despiden y no los liquidan, otras se declaran en quiebra y cambian de razón, y hasta de domicilio para evadir una responsabilidad laboral.

Dijo que las quejas que con más frecuencia se dan en la dependencia por parte de la clase trabajadora son despidos injustificados, ante la queja se opta por notificar al patrón en tres ocasiones, a fin de conciliar y que el trabajador reciba su liquidación; “últimamente la gente está acudiendo a denunciar también que el reparto de utilidades, que por ley les corresponde no se les ha pagado, ya que se había dado una fecha límite para que los patrones cumplieran antes de que concluyera mayo de este año”, señaló.

“Son aproximadamente 12 las quejas recibidas en este sentido, en donde la dependencia ya envío a citar a los patrones para hacerlos cumplir y se espera por lo tanto que en el transcurso de junio surjan más incidentes de esta naturaleza. Aquí, cuando la gente acude se les da la orientación de lo que pueden hacer para corroborar ante la Secretaría de Hacienda si el patrón o la empresa obtuvo o no utilidades”, comentó.

Dijo que en muchas veces de manera extrajudicial surgen acuerdos entre las partes y lo que en un principio fue una queja, queda asentada como arreglo conciliatorio.

Explicó que en donde si arrecian las quejas es por despidos injustificados, en donde al no encontrar eco, la Subprocuraduría brinda protección al trabajador y se procede a demandar ante la Junta de Conciliación, que debe conocer el caso para dar curso a la demanda.

JLSD