Comuna deja sin agua a vecinos de “Las Brisas”

Vecinos del fraccionamiento “Las Brisas” cumplieron 24 horas sin el servicio de agua potable, esto debido al corte total del suministro por el alto número de morosos; sin embargo, quienes van al corriente con el pago, señalaron que el Ayuntamiento de Carmen violenta sus derechos humanos como ciudadanos, siendo un derecho los servicios básicos dentro del hogar y el corte no cuenta con la legalidad.

Un grupo de colonos hizo pública su denuncia a través de los medios locales, ahí expusieron que no todos los que viven en los edificios son morosos y tienen que recibir su servicio oportuno, ya que realizan en tiempo y forma los pagos.

Por su parte, Martina Adriana Arcovedo Santisbón, presidenta del Comité Vecinal, aseguró que es una clara violación a la Ley del Consumidor y a los derechos constitucionales y humanos, pues el servicio de agua potable en los hogares es un derecho.

Externó que no hubo ningún tipo de aviso, incluso ningún exhorto para los morosos, para que en caso de que no paguen se les corte a ellos de manera individual por no cumplir con el pago correspondiente por el servicio de agua.

Reiteró que no solo está al corriente del pago del servicio de agua, sino con sus impuestos como ciudadana, pero pareciera que el Gobierno Municipal está más interesado en recaudar dinero a costa de lo que va en contra del pueblo de Carmen.

Los habitantes del fraccionamiento indicaron que no les reconectarán la línea hasta que todos los condominios terminen de pagar su adeudo, así les tome seis meses o un año, será el tiempo que estén sin el servicio, pero de nueva cuenta afectan a quienes si están al corriente de su pago, lo que es una arbitrariedad y una violación a sus derechos humanos.

Los vecinos exigen que el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus reflexione sobre su actuación dentro de la administración pública, ya que en lugar de arremeter contra los morosos del predial, agua y otros impuestos, jala parejo y se lleva tanto a justos como pecadores, violentando sus garantías individuales y los derechos de los niños que allí habitan. VMG