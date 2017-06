Vecinos cierran calle en pésimas condiciones; piden sea reparada

POMUCH, HECELCHAKÁN.– Vecinos de la colonia San Diego, con límites de la zona Centro, cerraron la calle 13 por 14-A, debido a que las autoridades no han puesto total atención a las demandas de las familias que tienen que soportar las inundaciones de esta temporada.

Fue durante la tarde-noche de ayer, que la lluvia incrementó el nivel de los hoyancos, razón por la que los colindantes tomaron la decisión de colocar una manta entre esquina y esquina, así como piedras para que los conductores no circulen por el tramo.

La señora María Escamilla, Claudia Xool, Concepción Escobar, entre otros, se armaron de valor para demostrar a las autoridades que ya están cansados del abandono, sobre todo cuando la única solicitud que hacen es la limpieza de los pozos de absorción, al igual que la reparación de la arteria.

“No es posible que a estas alturas las calles sigan en pésimas condiciones, no han sido reparadas y ni siquiera se observa la voluntad de disminuir las afectaciones en las arterias de la villa pomuchense; no es la única que esta intransitable, la misma situación viven los vecinos de San Pedro I y II, San Gerónimo y Villa Lucrecia; la única colonia que no sufre de las inclemencias de la madre naturaleza es la Soledad, en donde vive el alcalde Modesto Pech Uitz y el edil pomuchense Marco Antonio Euán Chi”, expresaron. LAAD