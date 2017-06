No está en riesgo el Centro de Estudios Sustentables del ITC

Los recursos autorizados para la construcción del Campus de Profesiones de Ciudad Sustentable se deben ejercer sobre todo los 32 millones 700 mil pesos aprobados del Fondo de Aportaciones Múltiples ya que es un presupuesto anual, advirtió la Directora del Instituto Tecnológico de Campeche (ITC), Alma Rosa Centurión Yah, al considerar que aún faltan siete meses para su aplicación.

Explicó que la construcción de este campus surge mediante el Acuerdo firmado entre los Gobiernos de Francia y México y se escoge a Campeche para la edificación del mismo ante el proyecto de Ciudad Sustentable que se implementa en la Entidad.

Precisó que en el 2016 “nos llegaron los 30 millones de pesos para iniciar la primera etapa de construcción y ahora en el 2017 en el mes de mayo el Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 nos asignaron 32 millones 700 mil pesos para continuar la obra”.

Indicó que la semana pasada estuvo en la Ciudad de México, para “ver el avance ejecutivo de los planos, para que empiece la construcción y al mismo tiempo estamos viendo también la donación que nos hiciera el Gobierno del Estado para legalizar el terreno de 15 hectáreas que es donde se va a construir este campus”.

Manifestó que del proyecto como ITC se presentó “un bosquejo como quería la construcción y el INIFEEC México nos respetó lo que habíamos sugerido, claro se tiene que adecuar a la norma y lineamientos y estamos esperando eso”.

“Creo que en este mes debe concluir el proyecto ejecutivo para poder licitar la obra”, acotó.

Del riesgo de no ejercer adecuadamente el recurso al terminar el año fiscal, dijo que “esperemos que no, el de la primera etapa no tenemos problema, el de la segunda etapa de Fondo de Aportaciones Múltiples que tiene anualidad, vamos a ver que la obra se concluya este año, o ver de alguna manera como se prolongue este recurso”, apuntó.

Señaló que “en riesgo no está, todavía nos falta siete meses para que concluya el año, por eso digo que esperamos que esto se concluya antes de que esto pudiera ocurrir”, además consideró que “las autoridades gubernamentales tampoco permitirían que esto sucediera así que en dado caso de que se corriera con ese riesgo se tomarían las acciones correspondientes”.

Expresó que las carreras que se beneficiarían serían los programas educativos de Arquitectura, Ingeniería Civil, definitivamente Ingeniería Ambiental y el de Sistemas Computacionales, “que de alguna manera las tics juegan un papel importante hoy en día en todo lo que se tenga que hacer”.

Aunque añadió que “las otras carreras de manera indirecta también pueden tener injerencia en ese campus”. WCV