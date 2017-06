Monserrat no cumplió con el pago del reparto de utilidades, denuncian

Aunque hubo un compromiso de pago a trabajadores de la empresa Monserrat, correspondiente a su reparto de utilidades, al final no les cumplieron, por lo que hoy autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizarán una visita de inspección, al igual que representantes del Sindicato Mariano Escobedo.

Lo anterior fue señalado por José del Carmen Mut Quetz, representante de este gremio sindical en la Entidad, quien aseguró que luego del paro que realizaron los trabajadores en las afueras de la empresa cementera Montserrat, ubicada en la Junta Municipal de Seybaplaya, el gerente de la misma, Gustavo Vera, se comprometió a dar el pago este sábado, pero no cumplieron.

“De todas las personas que dijeron ser miembros con cargos grandes en la empresa, el único que se prestó para el diálogo fue el gerente Gustavo Vera, ya que el dueño de la empresa, Agustín Barrio Esquivel, ante una muestra de que no queremos índices de violencia, uno de nuestro Sindicato le tomó el hombro para platicar amigablemente y este sujeto de manera arrogante dijo: “No me vuelvas a tocar y es mejor que se quiten de aquí”, por lo que el gerente trató de apaciguar el conflicto”, dijo el representante del Sindicato.

Mut Quetz dijo que los números que asimilan un aproximado de mil 500 bultos diarios, sería alrededor de nueve mil sacos a la semana, lo que reditúa en venta por saco de 127.50 pesos el precio del cemento, da un resultado de un millón 147 mil pesos semanalmente. “Y dicen no tener unos tres mil 500 pesos por trabajador para el reparto de utilidades y esto no es de ahora, ha sido de años atrás, que en ocasiones, cuando han dado esta prestación, solamente han dado miserias”. JC