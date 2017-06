Sindicatos de la CTM se oponen a la obra del puente La Unidad

Miguel Acosta Hernández, dirigente del Sindicato Nacional Sección 15 de la CTM en Carmen, manifestó que el retraso de la obra del puente de “La Unidad”, se debe a que los sindicatos locales de la CTM se oponen para que se continúe con tan importante obra.

Señaló que el Gobierno del Estado ya hizo lo propio, otorgó la obra en licitación a un consorcio de empresas constructoras, por lo que su asociación que representa como sindicato nacional, por ser una obra federal, busca el beneficio de esta construcción, pero tras intentar negociar con los sindicatos locales, para la contratación de la mano trabajadora local existen trabas.

“Nos acusan de múltiples irregularidades, de otros problemas a los que no tenemos nada que ver, pero es parte de una de las estrategias de la búsqueda de desacreditarnos; la autoridad estatal y la junta de trabajo no pueden estar mal, aquí hay un funcionario que se debe al pueblo, que busca un beneficio personal, utiliza su cargo como líder para bloquear y manipular a su gente para que continúen frenando la obra del puente vehicular”, subrayó.

Reiteró que la obra en el puente si inició en tiempo y forma, los trabajos se realizan gradualmente, por ello la gente piensa que la obra sigue abandonada, pero los trabajadores ya realizan los preparativos para que en las próximas fechas se coloquen más trabes que completen el nuevo puente vehicular, esto a pesar de que los sindicatos siguen con las puertas cerradas.

Dijo que los retrasos que se tienen son por que los obreros locales han realizado manifestaciones en el patio de maniobras ubicado sobre la carretera federal 180, en el kilómetro 36, pues están exigiendo el derecho para trabajar, pero Pedro Cu Morales es quien no desea negociar la contratación de la mano de obra, ya que en muchas veces se le ha invitado a un diálogo, pero éste obedece las órdenes del diputado local y líder de la CTM en Carmen, Luis Ramón Peralta May, pues siempre toma el teléfono en reuniones. VMG