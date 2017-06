Damnificados de Sabancuy siguen sin recibir apoyos

Urgente declarar zona de desastre a la región: Facundo Aguilar López

Facundo Aguilar López, exregidor de la Comuna de Carmen, en entrevista manifestó que cientos de damnificados de la región de Sabancuy, siguen pacientes esperando la llegada de apoyos por parte del Gobierno Municipal; y a la vez, las autoridades competentes deben solicitar a la Secretaría de Gobernación declarar zona de desastre a varios municipios del Estado, entre los que figura Carmen.

El exfuncionario público hizo una llamada de auxilio a las autoridades para que procedan a atender a un buen número de gente afectada por las inundaciones pluviales.

Comentó que algunas autoridades, en especial las de Carmen, seguramente estarán pensando que como el agua en algunas colonias de la urbe isleña ya bajaron, la situación se ha normalizado, por lo que pensarán que en toda la zona es así.

Mencionó que en la comunidad de Sabancuy llegaron dos vehículos, camionetas pick up, con dos bombas de poca capacidad, las cuales dijeron ser de Protección Civil, pero ante la situación que guardan la campería y la zona de pastizales no se metieron al agua mejor, por lo que se regresaron a la isla

Señaló que el acuerdo de operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) vigente, establece que este organismo tiene como objetivo atender los efectos de los desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así como las Entidades federativas, y que es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de contingencias de esta dimensión; “por lo que es importante que se haga lo que se tiene que hacer, para ver que este tipo de fondos se autorice y el apoyo llegue”, indicó.

Externó que no es la primera vez que esto pasa en Campeche, y ahora conocen la capacidad del gobernador para encontrar los canales adecuados para lograr la ayuda para estos casos, ello en virtud de que las inundaciones siguen, quienes se dedican a la ganadería temen sufrir pérdidas al ahogarse las reses.

“Por la otra, toda la extensión de pastos está entre el agua. Los Cultivos de temporada, así como árboles frutales, están bajo el agua y los habitantes de las comunidades como Oxcabal, Ignacio Gutiérrez Cano, La Cristalina, Chicbul, Chekubul y toda la zona hasta alcanzar Escárcega y Candelaria, están pidiendo apoyos. En el caso de Carmen, hasta el momento el presidente municipal no ha llegado a valorar la magnitud del problema, porque no se pueden hacer de la vista gorda”, concluyó. J LSD