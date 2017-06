SEPESCA lanzará convocatoria para acceder a apoyos

Como parte de los compromisos que ha hecho el gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas con el sector pesquero, la Secretaría de Pesca a través del Programa Estatal de Veda y Baja Captura, lanzará por primera vez una convocatoria, para que los pescadores se inscriban y puedan acceder a los recursos de ese programa.

Así lo dio a conocer el secretario de Pesca del Gobierno del Estado, José del Carmen Rodríguez Vera, quien agregó que la convocatoria será emitida la próxima semana y tendrá una duración de 15 días a partir del día de su expedición.

La decisión de tomar esas medidas es única y exclusivamente para cumplir con el marco de la Ley de Transparencia en el combate a la corrupción, “por ello, los pescadores deberán cumplir los requisitos de legitimidad, lo que va a permitir que el recurso no tenga un manejo discrecional, sino que sea un manejo documentado”, añadió el funcionario estatal.

Indicó que los hombres de mar “tendrán que presentar forzosamente su permiso de pesca, seguridad y matrícula, para que el recurso llegue al verdadero pescador”.

Rodríguez Vera agregó “que no seguirá llegando a manos de gente que no está en la actividad, que en años pasados cobraba, lo cual se podría llamar corrupción”.

Otro programa que tiene la Secretaría de Pesca (SEPESCA), es el Seguro de Vida, el cual es gratuito y todos los pescadores tienen acceso a él.

Dijo que de igual forma, “quienes se dedican a la pesca habían expresado que les hacía falta cierto equipamiento como luces de bengala al momento de salir al mar”, al respeto el funcionario dijo que no ha recibido dichos planteamientos, “pero de ser ese el caso, se deben de reportar a Capitanía de Puerto a efecto de emitir los certificados de seguridad marítima, como son el número de tripulantes que pueden ir en una embarcación”. JSR