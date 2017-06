Demanda de vivienda va en aumento: Peralta

La demanda de vivienda en la ciudad aumenta, ya que hoy existen al menos 10 mil familias que pagan una renta porque no tienen una casa propia, cuando menos de cartón para que poco a poco puedan construir su patrimonio señaló Querubín Peralta Ramos, presidente de la Unión de Colonias, Barrios, Ejidos y Comunidades del estado de Campeche.

“Ya hicimos solicitud a las oficinas del gobierno federal, Los Pinos, Sedatu, Sedesol federal, la oficina estatal de gobierno, Codesvi, Sedesol estatal, a la Cámara de Diputados local, al Ayuntamiento de Campeche, todas desde los años 2012, 2015, 2016 y este 2017, sin que den respuesta alguna, ¿o acaso quieren que empecemos a invadir?”, cuestionó el dirigente popular.

Llamó a quienes vendan casas para asalariados de sueldo mínimo, que lo hagan saber porque no hay proyecto de casas a crédito, que puedan ser alcanzados con los sueldos bajos que actualmente poseen.

“Tampoco hay terrenos baratos para la gente que sueña tener una casa cuando menos de cartón, y poco a poco lograr una vivienda digna para vivir sus mejores años de feliz vida”, sostuvo.

Dijo que como organización civil, han realizado la gestión de más de 300 familias que ya entregaron documentos personales como el INE, CURP, acta de nacimiento, recibo de luz donde rentan y la constancia de no propiedad, todo nombre de cada beneficiario pero nadie ha tenido respuesta.

Pidió a las autoridades que se toquen el corazón y ayuden a buscar una solución a esta problemática que aqueja a miles de familias. JC