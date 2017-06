CANACINTRA, a la espera del TLC para comercializar en EU

Por el tema del Tratado de Libre Comercio no se están comercializando productos campechanos en Estados Unidos, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Álvaro David Gutiérrez Castro.

En entrevista, comentó que el proyecto no está abandonado, pero no se tiene certidumbre con el Tratado de Libre Comercio desde que asumió el cargo Donald Trump, por lo que está en negociación.

Por tal razón, expresó que los socios de la Cámara están a la espera de comercializar algunos de sus productos en Estados Unidos para reactivar su economía ante la difícil situación por la que atraviesan.

“El proyecto de comercializar los productos campechanos en Estados Unidos sigue en proceso, pero va muy lento por el tema del Tratado de Libre Comercio, mas no abandonado”, reiteró.

Dijo que dicho proyecto contempla comerciar de entre cinco a seis productos, entre los que se encuentran conservas, miel, jarabe de horchata, frituras, que cuentan con los requisitos y cumplen con la calidad que se exige.

Indicó que se espera que la situación mejore en los próximos meses y pueden enviar sus productos, pues los empresarios tienen la capacidad y seriedad para cumplir con los compromisos adquiridos. DSL