Pescadores de Isla Arena amenazan con sacar a marinos

No hacen su trabajo y detienen a isleños

ISLA ARENA, CALKINÍ – Pescadores de Isla Arena amenazaron con sacar de su destacamento a los elementos de la Marina, ya que en vez de aplicar la ley a los celestuneros que entran a depredar las especies en veda, ocurre todo lo contrario, pues detienen con lujo de violencia a los isleños que están pescando camarón en las orillas del río.

Los hombres de mar explicaron que siguen esperando el apoyo de veda y bajas capturas, el cual no les han hecho efectivo, por lo que ante la crisis que atraviesan, se dedican a esta actividad al no haber otras opciones de empleo.

Néstor Narváez Yerbes, Gabriel Escalante, Arturo Ortiz Concha, entre otros, agregaron que por el momento se vive una crisis terrible en el sector pesquero, así que no les queda de otra que pescar un poco de camarón para buscar el sustento de las familias, obteniendo entre uno y dos kilos para sobrevivir, en vez de hacer otra actividad en forma ilícita.

Comentaron que fueron afectadas más de diez personas que se dedican a esta actividad por las tardes, pues de manera rápida llegaron los inspectores de CONAPESCA, Seguridad Pública y la Marina, quienes amenazaron con detenerlos, acción que provocó el enojo de otros pescadores, que defendieron a sus compañeros.

Los afectados indicaron que pueden dejar de pescar, siempre y cuando les paguen los apoyos de baja captura que otorga el gobierno municipal y estatal, pues hasta el momento no han recibido nada y la extrema pobreza en la que viven los ha orillado a pescar un poco de camarón en el río.

No hay fuentes de trabajo en la isla, y a pesar de esto la Secretaría de Pesca no implementa otras estrategias como el empleo temporal para ganar unos pesos; aunado a esto, hace unos días entró en veda el cazón, que se suma al caracol, por lo que prácticamente las actividades pesqueras en Isla Arena están paralizadas, lo que ha ocasionado que muchos emigren a otros lugares en busca de empleo, como Dzilam de Bravo y Telchac-Puerto, en el Estado Yucatán, expresaron.

Por último, los pescadores dejaron en claro que si la situación ocurre de nueva cuenta, van a sacar de la isla a los elementos de la Marina, porque no está haciendo su trabajo, no vigilan como debe de ser y solo son un gasto más en Isla Arena.

Por su parte, el secretario de Pesca, José del Carmen Rodríguez Vera, les dijo a los pescadores que están incurriendo en un delito al pescar camarón en aguas de Isla Arena, acción que ya se le había notificado al agente municipal “los pescadores accedieron a llegar en sanos acuerdos y buscar mecanismos para que nadie salga perjudica, por lo que se buscarán estrategias para apoyar la economía de los hombres de mar y que no se pongan en riegos a las familias isleñas”, concluyó.