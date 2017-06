Trabajadores paran labores; exigen el pago de utilidades

Cerca de 50 obreros de la empresa petrolera MATYEP paralizaron sus labores desde muy temprana hora, esto como parte de las exigencias por la falta del pago del reparto de utilidades a los empleados de manera general, al igual de no recibir un bono como parte de las negociaciones para que en este año se sumaran a la reducción salarial de un 25 por ciento, compensación que les sería entregada a los seis meses.

Los obreros se aglomeraron al interior de la empresa en el área de la galera, ahí con gritos evidenciaron ante el personal del área de recursos humanos, la falta de pago de estos derechos laborales, por lo que exigen una solución a los directivos de esta compañía petrolera, la cual ha sido denunciada en reiteradas ocasiones.

El personal de vigilancia intentó impedir la toma de gráficas para que no se hicieran públicas las denuncias y protestas de los obreros de MATYEP, además cerraron las puertas y desde la parte externa se escuchaban los reclamos de los empleados, quienes solo pedían que se les pagara lo que por ley les corresponde.

Unos de los obreros, quien solo dijo llamarse “Ezequiel”, aseguró que se han sumado a los requerimientos que ha hecho la empresa e incluso aceptaron el recorte de sus salarios, en donde luego de seis meses recibirían una compensación laboral, para no afectar la economía de los obreros y éstos no se quedaran sin empleo, dándole continuidad a los trabajos que mantienen con Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Manifestó que la exigencia es el pago del reparto de utilidades, plazo que se venció desde el pasado 31 de mayo, además del pago del 25 por ciento de su salario, como parte de la compensación por el recorte salarial que se tuvo antes de finalizar el 2016. VMG