Bloquean trabajos del puente de “La Unidad”

Obreros adheridos al Sindicato de Isla Aguada

Obreros adheridos al Sindicato de Isla Aguada, dirigidos por Pedro Cu Morales, bloquearon los trabajos del puente de “La Unidad”, tal como lo evidenciara en entrevista el dirigente de la villa en medio de la protesta.

Presuntamente la inconformidad es porque el Sindicato Nacional de la CTM Sección 15, no quiere respetar los salarios que se estipulan en el tabulador de la región, por lo que en protesta decidieron bloquear la obra, lo que originó que quienes trabajan en dicha estructura se retiraran para evitar cualquier enfrentamiento.

Marcelo Rosario Arcos, que representa a los trabajadores de Isla Aguada, Sabancuy y Carmen, volvió a presentarse, pese a que éste no pertenece a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Durante la tarde del pasado domingo, Pedro Cu Morales, Marcelo Rosario Arcos, además del representante del Sindicato Nacional Sección 15, Miguel Ángel Hernández Acosta, junto con el directivo del consorcio de empresas, se sentaron en una mesa de diálogo, pero la posición de los contratistas fue inflexible, en donde se pagarán los salarios que se ofertan y ni un peso más.

Ante el rechazo de sus demandas, cerca de 80 obreros desde las 06:00 horas de ayer bloquearon la obra y no permitieron el acceso a ningún obrero contratado por la Sección 15.

Cu Morales, líder de los albañiles aguadeños, señaló que la Sección 15 quiere pagar mil 300 pesos al ayudante cuando en el tabulador del Estado debe ganar mil 800 pesos, a los maestros albañiles les pagará mil 800 o dos mil pesos, pero el salario justo es de tres mil pesos, sueldos quincenales aparte de las prestaciones de ley.

Por su parte, Marcelo Rosario Arcos afirmó que el Sindicato Nacional Sección 15 no vela por los intereses de los obreros, pues señaló que los trabajadores que ya fueron contratados por esta agrupación obrera, deben caminar por los tres kilómetros de largo del viejo puente para llegar al patio de maniobras o a la sección de puente a medio terminar, además que vierten diferentes tipos de denuncia en contra del abuso que han recibido por parte de esta agrupación obrera.

En entrevista, Cu Morales reconoció que cuentan con el respaldo y apoyo de quien es su líder de la Federación Local de Trabajadores, Ramón Peralta May, quien se mantiene en comunicación con ellos para darle seguimiento a su lucha de trabajo. VMG