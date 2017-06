AMLO, en la derrota por soberbio: Mena

“Por soberbio y no reconocer que necesita de una alianza con otros partidos de izquierda, Andrés Manuel López Obrador seguirá en la derrota”, aseguró el presidente estatal del PRD, William Antonio Mena Flores.

En conferencia de prensa en la sede estatal del PRD, Mena Flores añadió que Andrés Manuel López Obrador se niega a reconocer la valía del PRD y la rechaza; por eso le recordamos que solo, jamás ganará.

Señaló que el “eterno candidato” es capaz de aliarse hasta con el PRI con el fin de subsistir, pero está rechazando una valiosa alianza con la izquierda que sí le podría dar el triunfo y derrocar al PRI.

Mena Flores también se refirió a que la alianza progresista más atractiva que se está promoviendo es con el PAN, que podría darse, aunque existan diferencias en las acciones hacia los ciudadanos, pero que es atractiva.

Le recordó a Andrés Manuel López Obrador que “fue el perdedor de las elecciones del cuatro de junio” y comentó que en el 2018, ante la incredulidad de López Obrador el PRD estará en la competencia electoral y con muchas posibilidades de ganar con candidatos con una trayectoria política que los avala ampliamente ante la ciudadanía, como son Miguel Ángel Mancera, Juan Cepeda y Silvano Aureoles Cornejo.

Mena Flores dijo que López Obrador no “ha entendido la lección que dejo la elección del Estado de México, descalificándola como siempre hace cuando pierde, y con su soberbia y rencor se niega a reconocer la valía del PRD”.

Insistió en que López Obrador no ganará solo la Presidencia de la Republica, y tiene que recordar que como en el Estado de México, “el PRD en el 2018 será un factor decisivo en la elección presidencial”.

Dijo que con la actitud tomada en su Congreso Nacional el domingo en la capital del país, “pareciera estar haciendo el trabajo sucio a la “mafia del poder” y es capaz de hacer alianza con el PRI con tal de mantener a flote a sus aspiraciones para el 2018. JSR