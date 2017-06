Eliminan a Campeche FC N.G. de la liguilla

Campeche FC Nueva Generación no encontró su fútbol y quedó eliminado de la liguilla en la categoría sub-13 de la Liga Nacional Juvenil, Zona Sureste, por marcador global de dos goles por uno, luego al empatar 0-0 en el partido de “vuelta” frente a Pioneros Júnior de Cancún, en el campo de la Muralla Kin-Há.

En la orilla se quedó de la siguiente ronda en busca de uno de los tres boletos que tiene la zona para la fase nacional, el conjunto rojiblanco que no supo aprovechar su localía y mejor posición en la tabla general pues perdieron la eliminatoria desde el partido de “ida” al no saber jugar con el marcador a su favor, después de ir ganando 1-0, cayeron 2-1.

En las acciones del partido de “vuelta”, Campeche FC Nueva Generación busco imponer condiciones en su casa jugando con línea de 4-4-2, pero los dos equipos después de que a velocidad la cantera rojiblanca trato de sorprender a los Pioneros, cayeron en imprecisiones, ninguno de los dos alcanzaba a hilar por lo menos tres pases al centrarse la lucha por el control del balón en la media cancha.

Los campechanos trataron de abrir el juego por las bandas con Jared Arteaga por el costado izquierdo apoyado en la contención por el habilidoso Leonardo Wong, por el lado derecho Randy Ocampo mientras que por el centro en la media cancha estuvo el capitán y delante de él Alan Ramírez, quien buscó a través de la larga distancia marcar diferencia.

Pero el cero se mantuvo en el marcador al escasear las ocasiones de gol a pesar de que ambos técnicos modificaron su parado inicial, con dos cambios por los visitantes y uno por lo locales al ingresar Luis Tuz quien entrando generó una ocasión de peligro pero no pasó a mayores, para irse al descanso con empate a cero.

Los Pioneros en el arranque del segundo tiempo salieron dispuestos a asegurar el partido y la serie al buscar con todo la portería de los campechanos con dos buenas llegadas por el lado derecho y por el centro pero el arquero rojiblanco tuvo buenas intervenciones para evitar la caída de su marco.

El marcador no se movió en los primeros minutos del segundo al estar trabado en el medio campo después del minuto 15, al pelear nuevamente por el control del balón sin que haya un claro dominador del juego, pues Campeche FC no encontraba su mejor fútbol, su mejor juego de conjunto al estar disperso por el lado izquierdo Jared Arteaga y Ángel Rivero que fue colocado en el ataque por el centro pero no se conectaron con Alan Ramírez y Rodrigo Huchim, por lo que seguía el cero en el marcador.

Después de dos intentos claros de los Pioneros los rojiblancos tuvieron la más clara del juego cuando Rodrigo Huchim por el lado izquierdo se animó al sacar potente disparo que el guardameta de los Pioneros alcanzó a desviar y pegó en el travesaño donde Randy Ocampo no pudo rematar y se les escapó la más clara y el balón no rodó más para un 0-0, que eliminó a Campeche FC Nueva Generación.

RECIBEN A NEWELL’S ESTE MIÉRCOLES

Por su parte, en la categoría sub-15 o Cuarta División, ira por su pase a los cuartos de final Campeche FC Nueva Generación en el partido de “vuelta” este miércoles en el campo de la Muralla Kin-Há, recibiendo a Atlético Newell’s Mérida, a las 16:00 horas.

Cabe destacar que esta serie está empatada a un gol, después del 1-1, en el partido de “ida” en el campo de la Ex Hacienda Tamanché, en Mérida, Yucatán, y definirá este domingo 11 de junio en Campeche. En esta instancia y en temporada regular no existe antecedente entre estas dos escuadras. GCD