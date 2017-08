Hallan cuerpos de una pareja asesinada en la Bethania-Nachehá

Al puro estilo de la delincuencia organizada, una pareja fue levantada, torturada y luego ejecutada con el tiro de gracia; posteriormente los cadáveres fueron encontrados a orillas de la carretera Bethania-Nachehá, en el Municipio de Campeche.

Una fuente reveló que el jueves, alrededor de las 10:00 horas, los homicidas llegaron al domicilio de Edgar Antonio Rodríguez Valle y su esposa Araceli Cahuich, ubicado en la calle Reyes Heroles, entre Tres Hermanos y Tristeza, de la colonia “Josefa Ortiz de Domínguez”.

Aparentemente la pareja conocía a los homicidas, pues en el interior de la vivienda no se escuchó discusión alguna, pero ahí la pareja fue amordazada y también torturada, y posteriormente fueron privados de la vida al recibir el tiro de gracia.

Los cuerpos fueron embolsados y metidos a la cajuela de su propio vehículo, un Volkswagen, Clásico, color gris plata, que algunas personas vieron salir por última vez, y fueron tirados en un camino hacia una granja de peces sobre la carretera estatal Bethania-Nachehá.

Más tarde familiares de la pareja arribaron a su predio para una comida y se dieron cuenta que habían desaparecido, por lo que reportaron el hecho a los elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes arribaron al predio para la inspección ocular.

Fue hasta el viernes, a las 18:00 horas, que aparentemente unos cazadores encontraron los dos cuerpos que se encontraban embolsados, por lo que el hallazgo fue reportado al número de emergencia y al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado.

Ahí encontraron los dos cuerpos embolsados, amordazados, con huellas de tortura y con el tiro de gracia en la cabeza, confirmando que se trataba de la pareja reportada como desaparecida. En el lugar se realizó la inspección ocular, además del levantamiento de los cuerpos.

Posteriormente fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y determinar la causa de la muerte. Asimismo, el Ministerio Público comenzó un expediente por homicidio más lo que resulte en contra de quien o quienes resulten responsables.

Otra fuente reveló que el cuerpo de Rodríguez Valle estaba lleno de lodo, que era originaria del Estado de Yucatán y operador de una pipa.

Por su parte la mujer era originaria del poblado de Dzibalchén, en el Municipio de Hopelchén; sin embargo, a más de 24 horas del hallazgo de los cuerpos, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han brindado información alguna tras el hecho.

Cabe destacar que la pareja tenía cinco años viviendo en el domicilio de donde fueron sacados, eran personas que no tenían problemas con los vecinos, aunque en diferentes ocasiones realizaban fiestas. I EIV