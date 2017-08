Empleados exigen equipo de seguridad a Pablo Gutiérrez

Marcada inconformidad prevalece entre trabajadores del área de Servicios y Obras Públicas de la Comuna, pues aseguran que el alcalde se niega a comprarles las herramientas adecuadas para realizar sus labores, además que desde hace mucho tiempo trabajan sin los implementos que exige la Ley Federal del Trabajo para proteger su integridad física.

Ante la falta de equipos y herramientas para el desempeño de sus actividades, los obreros del Ayuntamiento de Carmen podrían parar labores en tanto no existan garantías para ello, aseguró el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, Miguel Ramón Córdova, al precisar que las áreas de Servicios Públicos, Mercados y Panteones han revelado las condiciones de inseguridad en las que desarrollan sus funciones, lo que pone en riesgo su salud y su integridad.

También apuntó que bajo el argumento de la falta de recursos, algunas áreas del Ayuntamiento de Carmen no han dotado a su personal del equipo indispensable para llevar a cabo los trabajos que les corresponden. “El patrón no puede obligarlos a trabajar de manera insegura, sería una grave violación a la legislación vigente en materia laboral, ya que la Comuna ha incurrido en la dotación del equipo de protección y herramientas necesarias”, abundó.

Por otra parte, al ser entrevistada la regidora Máyela Martínez Arroyo, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, aseguró que investigará la denuncia de los trabajadores, ya que la falta de recursos no es argumento para incumplir con la dotación de equipos y herramientas a los trabajadores. “Efectivamente el Ayuntamiento atraviesa por una situación difícil; sin embargo, no hay excusa que permita poner en riesgo la integridad y salud de los trabajadores”, asentó. I JLS