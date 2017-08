Empresarios esperan mejore la temporada de captura de pulpo

Con la meta de lograr una buena temporada de pulpo, empresarios de Champotón confían que habrá buen precio, ante las medidas implementadas por la autoridad en torno a la talla de la especie.

El empresario pesquero Félix de la Cruz Osorno, estimó que se espera una temporada buena porque todo parece indicar que el precio será igual que el año pasado y están esperando buenos números.

“Por la mejor calidad del pulpo ahora estamos más conscientes al momento de la captura, porque habrán sanciones a quienes exploten las tallas pequeñas y eso nos anima a que tendremos buenos números”, estimó.

Consideró que estas medidas ayudarán a que la especie capturada tenga mejor tamaño y desde luego mejores números en beneficio para todos los que dependen de esta actividad.

“La mayor parte del pulpo se exporta y todo parece indicar que será buen precio, aún no sabemos a como, pero estiman que será mejor que el año pasado y de cantidades no se puede hablar todavía porque estamos en el primer mes”, añadió.

De acuerdo a los primeros sondeos en la pesca, señaló que hay mucho pulpo de talla mediana que no se puede comercializar y por ello consideran que en el segundo mes podrán mejorar las capturas, ya que se han implementado medidas de vigilancia de forma positiva. I JC