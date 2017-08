Deteriorada, vivienda donde nació el prócer Leandro Domínguez

La vivienda en donde naciera Leandro Domínguez Briñé, Benemérito del Estado, requiere apoyo del Gobierno del Estado y de las facilidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para reparar el portón de la entrada, planteó el actual propietario del inmueble, Eduardo Manuel Chiquini Flores.

La vivienda, adquirida en 1996, formaba parte de un conjunto con los dos inmuebles contiguos, tanto del lado izquierdo como del derecho, recuerda el entrevistado; sin embargo se fraccionó y quedaron tres viviendas.

Indicó que con esfuerzos la ha ido rehabilitando; sin embargo solicitó el respaldo de la administración estatal para hacer un mantenimiento en los techos y paredes para evitar que continúe el deterioro.

También señaló que el INAH con sus argumentos impide que se repare la puerta que sirve de entrada a la vivienda. Este portón desde el 2007 se solicitó se les permita instalar una cerradura, ya que antes tenía que poner una cadena con candado para cerrar la puerta.

Indicó que el INAH pide que se instale un cerrojo de los denominados de bastón, como se encuentran en las casas del recinto histórico, aunque hizo referencia al Palacito Chino; sin embargo señaló que se si instala este tipo de cerradura, también se tiene que hacer cambios en la estructura de madera que funciona como puerta.

Denunció que al no contar con un mecanismo eficaz de cerradura en la puerta, sufrieron un robo en el mes de febrero, en donde les sustrajeron gran parte de sus artículos y aunque presentaron su denuncia, aún no los recuperan.

Recordó que el nombramiento como Ciudad Patrimonio Cultural a Campeche sucede en el año de 1999 y como parte también de esta declaratoria es que no les permiten hacer algunas adecuaciones al inmueble para la mejoría del mismo. I WCV