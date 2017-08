Grupo opositor cambió el candado de la Comisaría

POMUCH, HECELCHAKÁN.— El candado que mantiene en resguardo los bienes muebles e inmuebles de la Comisaría Ejidal del Núcleo Pomuch, fue cambiado por un grupo de opositores al comisario ejidal actual, José Enrique Beh Huchín. Grande fue su sorpresa del comisario cuando intentó ingresar a media semana en la comisaría por algunos pendientes y notar que el candado no es el mismo que le puso cuando se retiró el pasado domingo, después de la reunión acostumbrada.

A pesar de que acudió a la Fiscalía, con sede en la ciudad de Hecelchakán, los empleados de esta dependencia de gobierno le hicieron ver que no es de su competencia.

Al parecer el grupo que encabeza el excomisario, Eduardo Collí Uc, y otros ejidatarios que tenía a su favor Beh Huchín hasta antes de que se convirtiera en comisario, ya se le fueron encima con el argumento de que existen malos manejos por parte de la directiva, puesto que cada reunión se convierte en un verdadero dolor de cabeza para el comisario, donde es acusado directamente por los campesinos.

El grupo de ejidatarios de la tercera edad, quienes también tenía de su lado el actual comisario, al parecer ya se convencieron o fueron convencidos por los contrarios, de que las tierras de la tercera ampliación ya fueron entregadas sin el consentimiento de los asambleístas.

La petición que ha hecho el grupo de Collí Uc es que renuncie Beh Huchín, para esto tiene que fijar una convocatoria en donde el punto principal a tratar es su remoción. En caso de que no fijen la convocatoria, acudirán ante el titular del Consejo de Vigilancia, Abraham Cahuich Yah, y si éste se negara a tal situación, acudirán a la Procuraduría Agraria, para que sea esta instancia de gobierno quién emita dicha convocatoria de remoción de cargo al comisario, por malversación de fondos entre otras acusaciones. LAAD