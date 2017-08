Exigen renuncia del comisario ejidal de Pomuch, Beh Huchín

No ha cumplido a los habitantes, aseguran

POMUCH, HECELCHAKÁN.— Le “llueve sobre mojado” al comisario de Pomuch, José Enrique Beh Huchín, quien la tarde-noche del pasado sábado, fue detenido junto con dos personas más, a bordo de un vehículo, al parecer bajo los influjos del alcohol, siendo liberado horas después supuestamente por órdenes del alcalde Modesto Pech Uitz, razón por la que ayer domingo la asamblea ejidal le exigió su renuncia o en su caso su remoción, por haberles fallado a sus agremiados.

Cerca de las 10:30 horas de la mañana, a la comisaría acudieron hombres y mujeres de la tercera edad y un grupo de campesinos, al igual que el comisario José Enrique B.H., para dar a conocer el trabajo que realizó durante la semana; sin embargo, el diálogo con los ejidatarios nunca se realizó, y comenzaron los griteríos y palabras altisonantes.

Reconoció el malestar que tienen algunos campesinos, que siempre han estado en su contra, haciendo alusión a un recurso faltante por la supuesta venta de 1050 has de tierras ejidales de la tercera ampliación forestal, que se encuentra entre los

Municipios de Escárcega y Candelaria.

Entre los gritos de “fuera, fuera”, los campesinos exigieron la presencia del presidente del consejo de vigilancia, Abraham Cahuich Yah, para que le dé trámite a la elaboración de una convocatoria para una asamblea extraordinaria, cuyo único punto a tratar, es la remoción del comisario y su directiva, aclarando que si pasan cinco días hábiles y no tiene el interés de hacer esta petición, los ejidatarios pueden solicitarle a la PA, que elabore la convocatoria.

De su parte, el exalcalde de Pomuch y también ejidatario, Alfonso Euán Uc, recalcó que la asamblea es la máxima autoridad dentro del ejido, pero la remoción es un hecho porque aseguró que ya están cansados de que sean humillados por el comisario y su directiva.

Dejó en claro que su remoción o renuncia no lo exime de ninguna responsabilidad, porque tiene que dar a conocer cuánto dinero queda en caja, y a cuantos ejidatarios ya les pagaron “es una lástima que se aprovechen de la confianza de los campesinos, por eso es momento de que digan en donde tienen el dinero, y sí tienen que demandar a la persona y traerla a Pomuch, se tendrá que hacer, pues solo de esa forma se sabrá quién fue el que se aprovechó de toda la situación”, concluyó. LAAD