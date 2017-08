Dictamen de Campeche como Zona Económica Especial, en septiembre

El dictamen de Campeche como Zona Económica Especial deberá quedar a finales del mes de septiembre, aseguró el secretario de Desarrollo Económico (SEDECO), José Domingo Berzunza Espínola, al garantizar que tanto Carmen como Seybaplaya cumplen con los requisitos para que pueda emitirse la declaratoria.

El funcionario estatal comentó que se está en la fase de dictamen, para ello se está haciendo el trabajo de campo en los polígonos sugeridos, “les repito no es un proceso que sea tan rápido, sobre todo porque no teníamos nada, los otros cuatros Estados ya venían trabajando desde hace más de dos años y ya tenían estudios realizados”.

Aun así, se está en los tiempos establecidos, se va caminando, pero no se ha establecido fecha para realizar el próximo Comité Intersecretarial de la Zona Económica Especial, pero los dictámenes deben quedar listos, siendo el siguiente paso la declaratoria por parte del presidente Enrique Peña Nieto.

Posterior a la declaratoria, vendrá lo que es el plan de manejo, el de desarrollo, el maestro, la licitación para la administración integral y operación.

En cuanto al comité de energía, dijo que el contar con este fortalece las acciones que se hacen como Estado, “todo eso suma para la atracción de inversión dentro de la zona Económica Especial hay un propio programa de atracción de inversiones”. WM