Que el alcalde ignora a vecinos de la Insurgentes

Vecinos de la colonia Insurgentes se dicen ser ignorados por el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien recorrió su colonia presuntamente en una campaña de limpieza, pero al momento de solicitarle los servicios públicos, éste los ignoró y prefirió responder su celular, por lo que los colonos aseguran que el edil regresará a su sector en busca del voto para algún cargo público y ellos le cerrarán las puertas de sus casas.

“Nosotros llevamos 21 años exigiendo que se construyan las banquetas, no necesariamente tiene que ser el Ayuntamiento quien las realice, sino que las empresas asentadas en la isla, como Super Sánchez y Corona, quienes usan esa área para descargar sus productos, pues tienen una responsabilidad civil. Hace unos días estuvo el alcalde por aquí, pero fue como si no estuviera; en tanto que la diputada de este distrito no la conocemos, solo barren por donde van a pasar, pero las condiciones de las calles siguen igual”, subrayó José Luis Reyes Ríos, vecino de la colonia Insurgentes.

El ciudadano denunció que incluso ha visto como unidades del Ayuntamiento de Carmen llegan a la Corona en busca de planchas de cerveza, para la fiesta de algún funcionario público.

Dijo que trató de hablar con el presidente municipal, pero éste no lo atiende y prefiere estar mandando sus mensajes por el celular. “Entonces de nada sirvió todo lo que le dije la última vez que hablé con él, solo me ignoró, pero ya vendrá a la puerta de mi casa y ahí le voy a decir sus verdades, cuando venga a buscar el voto”, expresó el denunciante.

Manifestó que él no es de las filas panistas, pero si emitió su voto para Pablo Gutiérrez Lazarus, en respaldo cuando le robaron la candidatura para ser diputado local, por lo que pensó que trabajaría bien, pero la realidad es otra, puesto que ahora ignora a quienes ejercieron su voto a su favor.

La falta de pavimentación y guarniciones, aunado a las calles llenas de baches, poca iluminación y carencia de vigilancia policiaca, son parte de las exigencias de los vecinos de la colonia Insurgentes, quienes no requieren una descacharrización, puesto que solicitan la atención de sus carreteras para una mejor calidad de vida, puesto que al final de cuentas pagan sus impuestos. VMG