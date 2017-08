En Campeche no hay delincuencia organizada: JMHC

El problema en Carmen es de percepción de inseguridad: AG

Durante la comparecencia de los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Manuel Herrera Campos y Jorge del Jesús Argáez Uribe, respectivamente, con las que iniciaron el análisis de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, los cuestionamientos de los diputados locales se centraron en la incidencia delictiva y la percepción de seguridad en el Municipio de Carmen.

El Eje denominado Sociedad Fuerte y Protegida lo encabezó el secretario general de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, quien aseguró que el problema que hay en la isla ya no es de incidencia delictiva, sino de percepción de inseguridad.

Reconoció que en su momento fue cuestionado el nombramiento de Guillermo Zayas, como encargado de la Seguridad en el Municipio del Carmen, y que aunque pasaron algunos meses para que el presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, firmara el convenio de coordinación total del mando operativo en materia de seguridad (Mando Único) hoy se trabaja de manera adecuada.

Aunado a ello, el Fiscal General de Justicia del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, aseguró a los cuestionamientos del diputado del PAN, Jaime Muñoz Morfín, que en Campeche no hay delincuencia organizada.

Puso como ejemplo la detención de 32 integrantes de la organización criminal Pura Gente Nueva, incluido su líder F.C.P., cuyos apelativos son “El Potro”, “El Payán” o “El Viejón”, que tenían a la isla del Carmen como su plaza principal, incluso controlaban el robo y distribución ilícita del diésel dentro del muelle de la Administración Portuaria Integral (API) en la isla del Carmen.

“Sin duda que las manifestaciones del crimen organizado son situaciones que nosotros nos pudiesen preocupar de sobremanera, pero si hacemos un ejercicio de memoria y nos acordamos como estábamos al 15 de septiembre de 2015; acababan de agredir a tres empresarios pesqueros en Campeche y otros tres empresarios de la industria del transporte en Carmen, estaba el grupo delincuencial Pura Gente Nueva la cual trabajaba o sigue trabajando, pero está replegado en Carmen”, dijo Herrera Campos.

Recordó que la detención del líder e integrantes de este grupo delincuencial estuvieron comandada por las secretarías de Seguridad Pública de Campeche y Tabasco, con órdenes de aprehensión de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

En cifras, reveló que en el año 2015 en Campeche preponderaban los homicidios, secuestros y cobros de piso y aceptó que los robos que se están presentando actualmente, principalmente en el Municipio de Carmen, son a tiendas de conveniencia y farmacias.

Detalló que en el nuevo Sistema de Justicia Penal obtuvieron 18 sentencias, todas condenatorias; destacando dos de ellas por secuestro, en el que se obtuvo la pena de 90 años por cada una. En cuento al Sistema Mixto, Herrera Campos informó que tienen 34 sentencias, cinco absolutorias y 29 acusatorias, una de 50 años por feminicidio y dos por trata de personas.

El fiscal dijo también que con el nuevo mecanismo de atención temprana que aplican agencias ministeriales, para que el tiempo de atención no rebase una hora, lograron una reducción del 50 por ciento en las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHECAM), y en cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta se redujo a cero.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad Pública, Jorge del Jesús Argáez Uribe, dijo que en la parte sur de la Entidad tienen la presencia de 100 elementos de la Policía Estatal Preventiva, trabajando en la contención de la delincuencia en los límites con el Estado de Tabasco y Guatemala, además de los agentes que se tienen en Ciudad del Carmen, Campeche y los Municipios que conforman la zona norte y central.

“Se analizan horarios, modus operandis en toda la región, a través de un grupo de análisis de las conductas delictivas. Hoy no hay delincuencia organizada en el Estado”, replicó el secretario.

Otro punto que señaló Argáez Uribe durante la comparecencia es lograr que en el Municipio de Carmen se le dé paso a la Ley de Vialidad estatal, y ya no se aplique el Reglamento Municipal, esto por la severidad de las sanciones del primero, sobre todo en cuanto a las infracciones que se aplican por conducir en exceso de velocidad.

Cuestionado por los legisladores sobre la conformación de la Policía Cibernética, explicó que capacitaron a cuatro elementos con formación continua y equipamiento para el ciberpatrullaje, el cual catalogó como preventivo.

“El 80 por ciento de los delitos cibernéticos se pueden prevenir, estamos hablando de trata de personas, fraude, abuso de confianza, ciberbullyng, entre otros”.

Puntualizó que durante el año 2016 la Secretaría de Seguridad Pública ejerció un presupuesto de 604 millones 500 mil pesos, destinados a Profesionalización y Certificación Policial; Homologación Salarial y Mejora de Condiciones Laborales de los elementos de seguridad Pública; e Infraestructura y Equipamiento.

Además anunció que está por graduarse la primera generación de policías de Vialidad con elementos que están recibiendo capacitación especial en temas de vialidad, tránsito y seguridad para renovar y mejorar la seguridad vial. ARM