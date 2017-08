Mayor gestión de recursos para el Estado

Tras ratificar su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, al arrancar esta mañana la Glosa de su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que en las próximas semanas reforzará sus labores de gestión ante el Gobierno Federal para atraer mayor inversión en renglones prioritarios para el desarrollo económico de la Entidad.

En breve entrevista, Moreno Cárdenas enfatizó que luego de rendir su segundo informe de gobierno, poner en marcha grandes obras de infraestructura y anunciar la construcción de otras más, iniciará una serie de reuniones con funcionarios federales para definir los apoyos que se destinarán próximamente para el sector turístico, agropecuario, educativo y portuario, entre otros, y sostendrá acercamientos con inversionistas interesados en asentarse en la Entidad, lo que contribuirá a generar nuevas fuentes de empleo.

“Como siempre les digo, nosotros no descansamos; los campechanos me dieron la confianza porque creyeron en el proyecto de transformar y modernizar a la Entidad, y con esa responsabilidad trabajo todos los días para darle mayores resultados a la gente”, señaló el jefe del Ejecutivo estatal.

Indicó que entre las gestiones que habrá de realizar están mayores apoyos al campo campechano, no solo para mecanizar las zonas agrícolas y producir más, sino para mejorar la infraestructura eléctrica y promover el asentamiento de agroindustrias.

Asimismo, dijo que entablará nuevos acuerdos para modernizar un mayor número de planteles escolares, otorgar más becas y brindar mayores oportunidades de capacitación; así como mejorar la infraestructura turística e intensificar la promoción tanto a nivel nacional como internacional.