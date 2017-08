Van 12 denuncias por cobro de cuotas escolares en el Edo.

Ninguna escuela debe condicionar la inscripción: Notario

En la Secretaría de Educación de Campeche se han recibido al menos 12 denuncias por cobro de cuotas escolares, así lo confirmó la coordinadora del CEDE y enlace de Educación básica Carmen, Yara Teresa Notario Zavala, quien apuntó que en ninguna escuela debe condicionarse la inscripción o el acceso de estudiantes a los planteles por no pagar una cuota, porque la educación es para todos sin ninguna condicionante.

La funcionaria estatal reiteró que aunque las cuotas escolares no son obligatorias, son importantes siempre y cuando sean voluntarias, porque permiten que el funcionamiento de los planteles educativos, que es muy demandante, pueda ser atendido por los directivos.

De ninguna forma está condicionado el servicio educativo o sea, que un niño sea inscrito o reciba educación en una escuela pública al pago de esa cuota. En todo el Estado hemos recibido cerca de 10 o 12 quejas como tal y en Carmen se dio un caso la semana pasada y de inmediato hablamos con el supervisor para atenderla oportunamente”.

Han sostenido reuniones con los Grupos de Participación de Padres de Familia, a quienes se les ha hecho hincapié en esta premisa, ya que en México la educación es gratuita y no debe existir ninguna condicionante para que un niño tome clases o tenga acceso a la escuela, por lo que significó que con la preinscripción en línea, el lugar de cada menor está garantizado.

Los padres de familia que tengan alguna inconformidad por este tema, deben acercarse a las oficinas de la Secretaría de Educación en Carmen, que es el Centro de Desarrollo Educativo y plantear a la situación. JLS