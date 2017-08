Campeche, con más personas con capacidades diferentes: M. Muñoz

Piden mayor respeto y compromiso para el sector

Siendo el Municipio de Campeche el que mayor número de personas con capacidades diferentes presenta con casi siete mil, éstos siguen siendo ignorados ante la petición de mejorar las rampas o reubicarlas, a fin de que sean más útiles para las personas que lo requieran.

Al señalar lo anterior, Martín Muñoz, dirigente de un grupo de sordomudos, señaló que estas acciones deben ser realizadas en el primer cuadro de la ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, a fin de que ellos también puedan andar tranquilamente por las calles.

“Otras de las acciones que estamos solicitando en beneficio de este sector es que en conjunto con el Servicio Estatal de Empleo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social den capacitación a los discapacitados, y traten de insertarlos en el mercado laboral”, señaló.

Asegura que muchos discapacitados han sido llamados a las empresas cuando realizan ferias de empleo al final no les cumplen y no son contratados, por lo que exigen más respeto y compromiso con este sector.

En el Centro Histórico, dijo que los elementos policiacos solo están de adorno porque no ayudan a los discapacitados, no solo sordomudos sino a quienes acuden con sillas de ruedas que se enfrentan con banquetas invadidas y calles peligrosas. JC