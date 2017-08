Hundimiento del asfalto, por acomodo de las capas de la tierra

Los cinco hundimientos registrados en el megadrenaje se deben al acomodo de las capas de la tierra y mientras siga la lluvia, pueden persistir, pero no sucederá un socavón, como en otra parte del país, aseguró el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, al aseverar que dicha obra funciona y “funciona muy bien”.

Con respecto a los huecos registrados en las avenidas donde se hizo el megadrenaje, explicó que “el tema de los hundimientos no se está presentando donde se colocaron los cuadros del drenaje están en las calles paralelas y son reacomodos normales de tierra”.

“Ha llovido mucho, en gran cantidad y es normal el acomodo de las capas de la tierra. Simplemente intervenirlos para evitar que se sigan presentando. Pero si sigue lloviendo, habrá hundimientos”, apuntó.

Afirmó que “no se va a hacer un socavón, como en el paso express en otro Estado del país, pero estamos al pendiente”.

Consideró que “hay como cinco o seis” hundimientos en las avenidas Colosio, Patricio Trueba, Maestros Campechanos, pero no son más y por suerte no ha pasado a más”, acotó.

Reiteró que hubo “una gran cantidad de agua, se está acomodando la tierra, se compactó muy bien. ¿Hace cuánto que concluyo el drenaje y no había sucedido? Ya pasaron dos, tres temporadas de lluvia y no había sucedido, pero ocurre en todas partes del mundo, simplemente hay que estar atento cuando pase”.

De los baches en los distintos sectores, manifestó que “ese es otro tema que se presenta cada temporada de lluvias no necesariamente tiene que haber una tormenta tropical o un huracán cada temporada de lluvia aquí y en todas las ciudades del país empiezan a surgir los baches”.

Planteó que “lo único que lo pido a la ciudadanía es paciencia porque vamos a llegar y lo vamos a atender como sucedió el año pasado”.

Explicó que “el programa de atención para la temporada de lluvias se basa prácticamente en la limpieza de los drenajes pluviales, la limpieza de espacios públicos, pero dada la contingencia que se presentó en días pasados por la presencia de la tormenta tropical Franklin hemos redoblado el esfuerzo en temas de limpieza de drenaje principalmente y de alcantarillado”.

Agregó que se también se trabaja “de manera coordinada con la comunidad para la limpieza de los terrenos baldíos de los espacios públicos para que en caso de que se presente otra lluvia fuerte como la que se presentó en días pasados, pues no tengamos los mismos problemas”. WCV