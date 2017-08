Recaudados 22 mil 138 millones de pesos: SEFIN

La deuda pública del Estado, con saldo insoluto de 792.6 mdp

La secretaria de Finanzas, América Azar Pérez, aclaró que la deuda pública, al 30 de junio de 2017 presenta un saldo insoluto de 792 millones 638 mil pesos; que hay una disminución constante en el cumplimiento de las obligaciones bancarias y de los créditos respaldados por los bonos cupón cero, se liquidaron 22 millones 617 mil pesos en las obligaciones bancarias destinadas al Fondo de Reconstrucción (FONREC) y 16 millones 918 mil pesos al Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE).

También se ha destinado a la banca comercial poco más de 62 millones 267 mil pesos, de los que 11 millones 770 mil pesos corresponden a la amortización de los créditos y los restantes 50 millones 498 mil pesos al pago de intereses.

En materia de ingresos, de julio de 2016 a junio de 2017 se recaudaron 22 mil 138 millones de pesos, mientras que los egresos ascendieron a alrededor de 22 mil 102 millones, de los que 83 por ciento se destinó al gasto programable.

Mencionó que el 70 por ciento de los dueños de automotores han cumplido con el pago de refrendo y cambio de placas. De un total de 235 mil autos, 204 mil han sido emplacados, obteniéndose 171 millones 800 pesos, agregando que la deuda pública estatal, que proviene de la administración anterior, asciende a 792 millones 638 mil pesos y se han abonado más de 22 millones pesos.

En su comparecencia ante los diputados de la LXII Legislatura indicó que la administración de Alejandro Moreno destaca por la transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

A los diputados les explicó por qué de los mil 200 millones que autorizaron para el Puente de la Unidad, solo se pidieron 800 millones de financiamiento: “La Federación está poniendo una parte y para que el Estado mantenga la concesión del Puente, tiene que aportar estos 800 millones. En caso de que la Federación pida más aportación, se cuenta con este margen de 400 millones de pesos”.

Dijo que el 28 de agosto se darán a conocer las propuestas de los bancos que licitan para otorgar el financiamiento. Son ocho las instituciones interesadas y a principios de septiembre se debe tener cuál será la de mayor beneficios.

Anualmente el Puente de la Unidad recauda 151 millones de pesos, los cuales forman parte de los Egresos del Estado para financiar los gastos públicos.

Acerca del gasto mensual por la renta de patrullas y ambulancias, dijo que son 80 vehículos rentados a la empresa Capital Lissing de México, que ganó una licitación pública por 85 millones 92 mil pesos por 36 meses.

TITULAR DE LA SAIG

El secretario de Administración e Innovación Gubernamental, Gustavo Ortiz González, informó que en esta administración se ofrecieron ocho mil 864 plazas estatales, y 93 plazas para la Secretaría de Seguridad Pública, con lo que se garantiza que Campeche siga siendo el Estado más seguro del país. GK

Labor del Gobierno Estatal se refleja en programas, obras y acciones: Arredondo

En comparecencia ante legisladores de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, el secretario de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano, señaló que de un total de 539 líneas de acción que contiene el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021, en 22 meses se logró el 75 por ciento de avance en su instrumentación, lo que significa que la labor del Gobierno se refleja en programas, obras y acciones concretas en beneficio de la gente.

Destacó que Estados como Tabasco, Yucatán y Quintana Roo respaldaron ante la Confederación Nacional de Gobernadores la construcción del desvío carretero de la Península de Atasta, que se llevará a cabo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con una inversión de 300 millones de pesos

Enumeró que mediante 54 sesiones de trabajo, los 19 Subcomités Sectoriales del COPLADECAM realizaron la formulación y aprobación de los Programas Sectoriales, en los que se establece la ruta para que los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil conjunten esfuerzos y trabajen en equipo.

El secretario dijo que en este año el Programa Anual de Inversión Pública tuvo un monto autorizado de 11 mil 542 millones de pesos, proyectados para infraestructura; aprovechamiento, preservación y promoción de los recursos naturales y culturales; así como el resguardo de la paz, la seguridad y la armonía social.

Detalló a los legisladores que al eje de Igualdad de Oportunidades se destinó dos mil 748 millones de pesos; en Fortaleza Económica, cinco mil 391 millones; en Aprovechamiento de la Riqueza, dos mil 101 millones; en Sociedad Fuerte y Protegida, 566 millones de pesos y en el eje Gobierno Eficiente y Moderno, 734 millones, recursos ejercidos por los ayuntamientos.

Arredondo Anguiano también destacó que, con el objetivo de incrementar la posibilidad de gestión, la SEPLAN cumplió los requisitos para lograr incorporar a Campeche a la Asociación Mexicana de Oficinas Internacionales de los Estados.

Mientras que en coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se entregó a 80 funcionarios de la administración estatal el programa formativo Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Diseño de Proyecto, en apoyo a la formulación de ideas de inversión y concursar en la adjudicación de fondos internacionales.

A través del World Resources Institute México se elaboró el Plan de Acción para el Desarrollo Económico Local de Carmen, presentado en marzo de este año con el apoyo de la Embajada Británica.

RESPONDIÓ A DIPUTADOS

Contestó a la legisladora por el Partido Nueva Alianza, Elia Ocaña, que las subestaciones de Palizada no están en los registros de inversión de esta administración estatal, ya que fue un compromiso que hizo la anterior para conseguir el terreno, además de construir la plataforma y la barda.

Mencionó a los legisladores que hay continuidad en el Convenio de Ciudades Emergentes Sostenibles, realizado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y ya se concluyó el Estudio de Preinversión del Saneamiento Integral de la Bahía de San Francisco de Campeche, con un costo de 400 mil Euros, financiado por el BID y realizado por la Universidad de Cantabria, España; el estudio contiene seis programas de acción para lograr que la ciudad tenga una bahía sana. ARM

Recursos, invertidos con disciplina y orden

El cargo público no es sinónimo de impunidad, solo es un traslado periódico para servir, precisó la contralora Laura Luna García, quien ponderó la eliminación del fuero constitucional por lo que ahora los servidores públicos están en el mismo escenario que la ciudadanía en general; además se cuenta con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), herramienta donde los ciudadanos pueden consultar información de las dependencias, organismos autónomos, poderes o asociaciones, incluyendo partidos políticos y sindicatos, dijo durante su comparecencia como coordinadora de Eje 5, Gobierno Eficiente y Moderno.

La rendición de cuentas es una característica distintiva de la democracia, y el ejercicio de la función pública tiene que estar sujeta a la fiscalización y vigilancia de la ciudadanía; por ello la SECONT realizó 62 auditorías financieras y verificaciones físicas a 137 obras públicas de 262 acciones, auditando programas y fondos federales, así como los recursos estatales.

-En Campeche se invierten los recursos con disciplina y buen orden, dijo al destacar que, al 30 de junio de este año, no tenían ningún expediente de resolución; “todos los expedientes pendientes de resolución, todos los procedimientos administrativos disciplinarios fueron resueltos, por ello incrementó el número de sanciones”, que de enero a junio de 2017 se tuvieron 70.

Advirtió que la actual administración es de cero tolerancia. La intención es reivindicar la confianza ciudadana; por eso el especial acento de cimentar y consolidar una cultura anticorrupción, camino de andar conjunto de los tres órdenes de Gobierno- dijo.

Informó que han impuesto 28 amonestaciones, 29 inhabilitaciones, 34 suspensiones temporales del cargo y cuatro inhabilitaciones con sanción económica a funcionarios estatales, la mayoría de éstas por falta de la declaración patrimonial, y otras por quejas, las cuales no especificó y tampoco recibió cuestionamiento por parte de los legisladores.

LAS PREGUNTAS

La contralora se declaró imposibilitada para proporcionar información sobre el proceso de auditoría que se sigue en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM), ante los cuestionamientos realizados por legisladores del PANAL, PAN, PRI y PRD; también se incluyeron las indagaciones en la Administración Portuaria Integral (API), de las que, admitió, están en investigación. ARM