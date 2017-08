Sindicalizados se plantan en el Palacio Municipal de Hecelchakán

Piden que alcalde de solución al pliego petitorio

HECELCHAKÁN— Sindicalizados de los Tres Poderes, sección Hecelchakán, realizaron una manifestación pacífica en los bajos del Palacio Municipal, colocando pancartas y solicitando que el munícipe panista, Modesto Arcángel Pech Uitz, dé una solución al pliego petitorio del 2017, el cual ahora no quiere respetar, con lo que demuestra que para él los logros sindicales no tienen validez.

Así lo dio a conocer la secretaria general Juana María Brito Chi, quien acompañada del dirigente estatal de este sindicato, José del Carmen Urueta Moo, dio a conocer que los 142 trabajadores de base que prestan sus servicios a este Municipio se encuentran molestos, toda vez que no les respetan los logros que han obtenido a lo largo de los años.

En esta ocasión, explicó, son tres los puntos que están en dilema: el primero es el pago de bono al día de las secretarías por 250 pesos, el cual debió de cubrirse el pasado 30 de junio; la segunda petición es el vale de despensa a los 142 sindicalizados por un monto de 300 pesos, siendo la cantidad de 42 mil 600, así como el bono de útiles escolares para 63 trabajadores.

Estas peticiones, según la declarante, para el alcalde no tienen validez, pues solo quiere cumplir con lo que estipula la Ley Federal del Trabajo, por lo que permanecerán en el palacio hasta que les den una solución.

Mencionó que saben de antemano que la Comuna atraviesa una situación financiera difícil, pero dialogando se puede llegar a un acuerdo, porque de parte del sindicato existe voluntad para evitar este tipo de problemas “el edil siempre sale con la excusa de que no hay dinero, que hubo recortes, pero bien que puede llegar a fechas de convenio para el pago o que se haga de manera parcial”, comentó.

Dejó en claro que no se retirarán del lugar hasta que el alcalde dé la cara y les diga cómo va a cubrir estos beneficios, de lo contrario, seguirán presionando para ver la manera en que les cumplan. LAAD/CS