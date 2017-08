En quiebra más negocios; en dos meses cerraron 20: SFF

A pesar del optimismo que existe entre los comerciantes de la isla de que la situación mejorará y que a la isla retornarán de nuevo las diversas compañías que laboraban para PEMEX, la realidad es todo lo contrario, afirmó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos de Carmen (CANACOCAR), Silvestre Fuentes Flores, al señalar que desafortunadamente pequeños comerciantes son los que han venido cerrando sus puertas.

Manifestó que el embate de la crisis es duro y muchos no han podido superar la situación porque están en la bancarrota; no hay dinero, tampoco préstamos para reactivar sus negocios, pero lo peor es que las ventas han bajado y los impuestos son cada vez más severos, pues el Ayuntamiento hostiga con las llamadas licencias de funcionamiento y los inspectores de Gobernación en su papel de cobratorios.

“Durante el bimestre de junio y julio cerca de 20 socios bajaron el telón y tiraron la toalla, también se detectó que muchos locales ubicados en el primer cuadro de la ciudad y que no pertenecen a la cámara se han ido al cierre, eso da un panorama de lo grave del asunto, Pensábamos que el 2016 era difícil, pero nos equivocamos, el 2017 se tornó más crítico para el sector”, señaló, al reportar que 10 negocios afiliados al organismo dejaron de prestar sus servicios.

Abundó que el desempleo que existe en la isla tuvo mucho que ver en la falta de venta en la ciudad, así como las altas rentas que cobran por locales; sin embargo, la Feria de Julio aumentó un 20 por ciento la venta para algunos de los 48 socios que participaron en la Expo comercial, que del 16 al 31 de julio se instalaron en la nave comercial que la Cámara tiene en Playa Norte.

Finalmente, especificó que la fecha de regreso a clases dejó de ser negocio para los comerciantes de este giro, luego de que el Gobierno del Estado dota de uniformes, mochila, cuadernos, entre otros artículos, a niños de escuelas primarias. JLS