Ochoa y el Standard Lieja reciben su primera goleada

Lieja, Bélgica— El equipo Standard Lieja de la liga de Bélgica y su portero mexicano Guillermo Ochoa sufrieron su segunda derrota al hilo en liga, tras ser goleados 4-0 por el Zulte Waregem.

El ex del Granada poco pudo hacer para evitar la goleada, especialmente en los últimos dos goles en los cuales su defensa cometió desatenciones que derivaron en las anotaciones.

Con un doblete del belga Onur Kaya, uno de ellos por medio de la vía penal, y los goles restantes en jugadas culminadas por Nill De Pauw y Peter Olayinka, el Zulte Waregem se impuso ante el Standard Lieja.

Los goles cayeron en el segundo tiempo: el primero de ellos fue al minuto 65, obra del mediocampista belga Nill De Pauw; el segundo tanto lo convirtió Onur Kaya cinco minutos después, lo cual causó que el equipo local no tuviera reacción.

Al minuto 73 Peter Olayinka aumentó la diferencia y al 84 Kaya culminó la goleada. Ochoa no pudo conseguir por primera vez su segunda victoria consecutiva como local en el arranque de una liga desde que llegó a Europa en 2011.

Tras esta derrota, la primera en casa, Standard Lieja se quedó con cuatro puntos; en cambio, su rival Zulte Waregem, tras conseguir la victoria, se ubica provisionalmente como líder del certamen, con nueve unidades.

El próximo encuentro del mexicano será el domingo 27 de agosto frente a uno de los favoritos al título, el Brujas.

NOTIMEX