Leones barre a Bravos y está en la Serie de Campeonato Zona Sur

León, Gto— Los Leones de Yucatán vencieron de forma espectacular 5-4 a los Bravos de León para barrerlos en la serie y avanzar por tercer año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

En un auténtico juego de postemporada donde el rival tuvo la carrera del empate en posición de anotar hasta el último out, los melenudos consiguieron la victoria para limpiar la primera serie de Playoffs 4-0 y pasar a la siguiente ronda donde lucharán a partir del próximo jueves contra los Pericos de Puebla en la final del sur en la LMB.

Jonhatan Castellanos y Walter Silva dieron cátedra en el montículo para mantener un cerrado duelo en el Estadio Domingo Santana, pero ambos abridores salieron sin decisión, siendo el triunfo para Jesús Barraza quien relevó sin problemas 1.1 innings, para luego darle paso a Pedro Rodríguez y Ronald Belisario quien en 1.2 episodios se agenció su segundo rescate de la postemporada.

Las emociones comenzaron a llegar desde la tercera entrada cuando los Bravos tomaron ventaja 1-0 con doblete de Junior Lake donde envió al pentágono a Eduardo Arredondo con la carrera de la quiniela.

La respuesta yucateca vendría en la quinta tanda en los spikes de José Juan Aguilar quien llegó hasta la intermedia con un fuerte batazo que no pudo degollar Miguel Torrero, y enseguida se fue hasta el plato gracias a imparable al bosque derecho de Leo Heras.

A partir de ese momento continuó el cerrado choque de pitcheo entre ambas novenas hasta que en el octavo rollo los reyes de la selva se fueron con todo al ataque para armar rally de tres carreras, una producida por doblete de Ricky Álvarez y las otras dos con espectacular cuadrangular de Diego Madero llevándose por delante a Iván Araujo.

Los locales no bajaron los brazos y consiguieron acercarse 4-3 en la octava con par de anotaciones remolcadas con incogibles bien colocados de Miguel Torrero y Brandon Macías,

El noveno capítulo trajo una rayita para ambos equipos, puesto que Sebastián Valle se lanzó a la registradora con wildpitch, y en la parte baja Niko Vasquez conectó extrabase productor que puso las cifras definitivas en la pizarra. LMB