No existe ninguna venta de tierras ejidales, solo cesión de derecho: Yah

Algunos están persuadiendo a los demás campesinos

POMUCH, HECELCHAKÁN— Abraham Yah Cahuich, presidente del consejo de vigilancia del núcleo Pomuch, dio a conocer que no ha existido ninguna venta de las tierras ejidales de la tercera ampliación forestal, aunque reconoció que se ha estado efectuado la cesión de derecho agrario de manera particular a los ejidatarios que así lo han convenido con algunas personas, otorgando un recurso de por medio.

Yah Cahuich detalló que es acusado por detractores de ser el principal promotor de las ventas de las tierras ejidales, pero éstas, de acuerdo con la Ley Agraria, no se pueden vender “lo único es la cesión de derecho de uso común, de tal modo que un campesino con derecho agrario puede llegar a un acuerdo con otra persona, un término que tiene un significado diferente”, explicó.

De alguna manera se han estado transfiriendo parte de las tierras de la tercera ampliación, lo que les ha permitido a terceras personas explotar parte de los terrenos que les corresponde a ejidatarios, solo que este movimiento, a pesar de estar dentro de la ley, algunos líderes lo están distorsionando, envenenando a los demás campesinos, que únicamente son utilizados para fines personales de los más abusados”, expresó.

Dejó en claro que no hay nada escondido, los que han tenido la oportunidad de llegar a acuerdos y ceder sus derechos, no se meten en problemas, incluso no llegan a la reunión “lo que pasa es que los líderes han rebasado al comisario José Enrique Beh Huchín, por eso todos lo quieren ver caer y piden su destitución, porque al parecer no tiene la capacidad de defenderse, situación que aprovechan sus adversarios”, añadió.

Indicó que no ha acudido a las reuniones dominicales porque nadie le garantiza su integridad física, pues en más de una ocasión le han tirado su celular, por ello es necesario que se realice una asamblea mediante convocatoria o con la presencia de un representante de la Procuraduría Agraria “solo de esa forma acudiré a externar mi punto de vista y tratar de aclarar esta situación que vive el ejido, porque unos cuantos quieren salir como los mesías, cuando son ellos que en su momento han causado más daño a los compañeros”, remató. LAAD