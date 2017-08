Inversión de 600 mp en paradero no es prioritario: vecinos

La construcción de un paradero con una inversión de más de 600 mil pesos causó el repudio de vecinos de la colonia Manigua, quienes consideran excesivo el costo de su construcción y que beneficiará en poco al sector, cuando hay otras prioridades por atender que se pudieron gestionar con dicho recurso, pero que las autoridades ignoran al desconocer el sentir de los vecinos.

Margarita Pérez García, vecina del sector, apuntó que hoyos en banquetas y asfalto, basura regada y lámparas inservibles, son la constante en las calles de la colonia Manigua y no es atendido por el Ayuntamiento de Carmen, pero si realizan un paradero de camiones que nadie usará; con menos de dicho recurso se pudieron hacer otras mejorías que si hacen falta en la colonia.

Los vecinos de la colonia Manigua fueron claros con el alcalde sobre las necesidades que tienen, siendo lo que más les preocupa la seguridad de los niños y niñas que asisten a las escuelas “Juan de la Cabada”, “Niño Artillero” y el Jardín de Niños “Carolina Azcárraga García”, ya que están en constante peligro de ser atropellados.

“En vez de gastar los recursos económicos que reciben del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), desarrollado por Petróleos Mexicanos (PEMEX), en un paradero, deben colocar pasos peatonales y topes en las cercanías de las tres escuelas, así como poner semáforos en la calle 5 de Mayo por Juan de la Barrera donde a cada rato hay choques”, señalaron.

Asimismo, Lidia Madrigal, otra vecina, refirió que los paraderos de la ciudad están en malas condiciones y no los respetan ni los operadores de camiones, por lo que este nuevo paradero que construyen en la avenida 16 de Septiembre por calle Pescador será otro elefante blanco, el cual servirá solo para malgastar los pocos recursos que da PEMEX al gobierno municipal.

“Las obras prioritarias las dejan a la mitad, como la pavimentación con concreto hidráulico que no han terminado, por lo que es necesario que atienda las prioridades y dejen de malgastar el dinero; el alcalde debería preguntar a la población su opinión sobre los proyectos que se realizaran y así la misma comunidad podría decidir que obras son más importantes”, culminó Pérez García. VMG