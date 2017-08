Empresarios exigen mayor seguridad en la isla: S. Fernández

Para evitar más sucesos delictivos

Ante los hechos suscitados en días pasados, donde dos personas perdieran la vida en un restaurante de la zona de Playa Norte, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Carmen exigieron a las autoridades redoblar los esfuerzos en los programas de protección y seguridad en la isla y que esto genere resultados a corto plazo.

Sergio Ayala Fernández del Campo, presidente del CCE, señaló que ahora que en Carmen se encuentra la Policía Federal, División Gendarmería, se debe reforzar el trabajo de inteligencia que permita evitar este tipo de eventos, ya que es importante realizar una estrategia de trabajo, conocer los puntos de riesgo, las bandas que están en la isla y el tipo de delitos recurrentes.

El líder empresaria no descartó que este tipo de actos sean cometidos por grupos delictivos de la delincuencia organizada, por lo que les preocupa que este tipo de ejecuciones afecte la economía local, ya que los empresarios de otros Estados no invertirán en el Municipio del Carmen debido a este tipo de noticias.

Ante esto, solicitará una reunión con las autoridades municipales, estatales y federales para exponerles sus preocupaciones en cuanto a la seguridad, para que se puedan generar planes estratégicos de vigilancia: “Nos preocupan muchas cosas, estamos trabajando con las autoridades, pero las respuestas se irán dando en base al trabajo que realicemos,”, indicó.

Por su parte el subsecretario de Gobierno, José Enrique Zapata Acosta, afirmó que si se realizará una reunión con empresarios, pero recalcó que el modelo de coordinación de seguridad que se implementó por órdenes del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha dado resultados positivos, principalmente por el aumento de elementos y unidades de vigilancia en la isla.

“Carmen tiene sus particularidades y tiene eventos que necesitan una mayor atención, pero la población debe mantener la calma y no caer en pánico, pues este tipo de hechos solo busca infundir miedo”, aseguró el funcionario estatal, al precisar que en poco tiempo se tendrá resultados sobre la investigación de este lamentable hecho. VMG