No se suspenderán las clases: Medina F.

La Secretaría de Educación no contempla suspender actividades derivado del eclipse solar que tendrá lugar este lunes 21 de agosto, afirmó el titular de la dependencia, Ricardo Medina Farfán, al señalar que se están tomando las medidas necesarias para prevenir algún incidente durante el periodo en que se desarrollará este fenómeno en la Entidad.

Indicó que la principal recomendación y orden girada a los directivos así como cuerpo docente y administrativo en este inicio de ciclo escolar 2017-2018, es que se tomen las medidas necesarias en el caso particular de los niños de educación preescolar y primaria, para que durante la hora en que estará en su punto máximo, los tengan resguardados “y tengan muy pendiente la etapa más importante de este fenómeno que vamos a tener aquí que es como a las 12:30 a 1:30 de la tarde, evitando que los niños puedan exponerse o que de un momento dado puedan ver directamente el eclipse; eso sería lo más importante, se está cuidando la recomendación”, puntualizó.

En el caso de las escuelas secundarias o de nivel medio superior, el funcionario estatal dijo que la instrucción es proporcionarles directamente la información a los jóvenes para que sean conscientes y responsables de ello.

Hasta el momento no se tiene prevista la suspensión de actividades escolares ni salidas anticipadas, pero si la determinación de que se toman las medidas necesarias para este día, sobre todo que es el inicio del ciclo escolar; “las recomendaciones ya se emitieron a todos los centros escolares a través de los conductos de cada coordinación del nivel escolar y bueno, yo creo que este ciclo escolar que iniciamos el lunes va a hacer de buen augurio como lo representa este fenómeno”, señaló.

Por otra parte y en atención a la alerta azul del sistema de atención temprana por la tormenta tropical “Harvey”, emitida por las autoridades de Protección Civil, Medina Farfán señaló que el sector educativo está atento a las indicaciones, recomendaciones y emisiones de información acerca de este fenómeno. CPI