Emiten recomendaciones para observar eclipse solar

Mañana tendrá lugar un eclipse solar total que se podrá observar entre un 25 y 50 por ciento de grado de parcialidad en el país y por lo tanto en la Entidad, señaló el director de Análisis y Prevención de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil (SEPROCI), Hugo Villa Obregón, quien agregó que será hasta el 2024 que México pueda ver un eclipse total de sol.

Explicó que un eclipse solar es un fenómeno astronómico en el que la luna pasa por delante del Sol y por ello dejamos de verlo, en cuanto que a la denominación de total o parcial dependerá de si se observa el eclipse dentro de la umbra o la penumbra, que son las dos partes de la sombra de la luna.

“En nuestro Estado vamos a tener un eclipse parcial de sol, es decir que no se va a cubrir la totalidad del disco solar pero si se va a observar que una parte del disco va a quedar cubierta por la silueta de la luna, en este caso, en este tipo de eclipses solares ya sean totales o parciales lo recomendable es que no se observe el sol, si de por sí no es recomendable ver el sol en condiciones normales, es importante que cuando se den estos fenómenos por la curiosidad o atracción que representan tendamos a observar el sol, eso no es recomendable de ninguna manera”, dijo.

Villa Obregón enfatizó que estas recomendaciones se dan debido a las radiaciones que emite el astro del universo que pueden afectar y causar daños severos a la vista humana.

Agregó que el eclipse empezará alrededor del mediodía, tendrá su máximo foco después de las 13:30 horas y terminará pasadas las tres de la tarde, por lo que solicitó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Señaló que por la hora es probable que se tengan algunos nublados parciales, que es el principal motivo por el cual pudiese no verse el eclipse, a menos que se tengan los medios para poder presenciarlos.

Por eso la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a que extreme precauciones en el sentido de no observar el sol directamente; “no tenemos ningún otro efecto más relacionado que ese que puede representar algún peligro para la población, por eso mismo pedimos a la ciudadanía que por ningún motivo traten de verlo ni con lentes de sol, ni vidrios ahumados, ni vidrios oscuros, ni obviamente verlo de manera directa”, puntualizó.

Recomendó a la ciudadanía que quiera presenciar este fenómeno, lo haga de una manera proyectada, a través de la filtración de la luz y la sombra de algún otro cuerpo y/o la luz proyectada sobre la superficie, es decir de una manera indirecta. CPI