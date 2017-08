No hay recursos para combatir el VIH-Sida: JAMR

Detectados 11 nuevos casos en la Entidad

De las 480 pruebas rápidas de VIH-Sida que se efectuaron de enero a julio, se registraron 11 nuevos casos, reveló el director del Centro de Desarrollo e Investigación sobre Juventud Asociación Civil, José Antonio Maldonado Rodríguez, al señalar que la falta de presupuesto de las agrupaciones impacta para no desarrollar campañas de prevención sobre la enfermedad.

Dijo que “ahora no tenemos recursos de CENSIDA ni mucho menos un financiamiento federal para trabajar el tema del VIH, sin embargo nosotros hemos venido trabajando en alianza con fundaciones internacionales”.

“Seguimos operando las pruebas y rápidas hasta julio 480 pruebas llevábamos 11 casos reactivos” y se tiene como meta para este año la aplicación de mil pruebas al finalizar el 2017.

De los casos detectados fueron nueve hombres y dos mujeres, con edades entre 18 y 25 años, estudiantes y empleados.

Manifestó que “estamos en los primeros Estados que tiene la mayor tasa de casos nuevos de VIH y Sida los casos se detectan tardíamente”, aunque destacó el trabajo que realizan las organizaciones con el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida y de Transmisión Sexual (CAPASITS),

Significó que “únicamente con el CAPASITS estamos teniendo el proceso de vinculación identificamos a la persona y lo remitimos a la institución de salud para que reciba atención médica y reciba tratamiento que se ha acortado en tres semanas”.

Aclaró que “esto no tiene nada que ver con el programa de VIH, sino tiene que ver con la voluntad, el trabajo y la coordinación que tenemos con el CAPASITS de Campeche”.

Reiteró que “no tenemos recursos del Gobierno Federal ni del Estatal para realizar alguna campaña todos los recursos que tenemos los genera la organización y para el tema del VIH no tenemos en este momento”

Indicó que las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales les ha permitido obtener algunos ingresos, sin embargo al no contar con apoyos parar ir a las comunidades, en donde reveló que se tienen casos nuevos.

De los recursos que obtuvieron, aclaró que “eso dependía de cada proyecto, el año pasado tuvimos uno de casi 800 mil pesos que nos permitió operar en todo el Estado. Hoy no tenemos nada”, apuntó.

Insistió en que “no hay campañas a nivel nacional de VIH, casi nada, nosotros como organización tenemos campañas en redes sociales, afortunadamente nos hemos preocupado por elaborar materiales educativos y los tenemos disponibles, sin embargo no somos una institución de gobierno que tenga el financiamiento tan grande para imprimir millones y millones de materiales”.

Aceptó que “sabemos que hay una crisis”, sin embargo enfatizó que hay “una necesidad en términos de campañas de prevención que tenemos que focalizarlas que a lo mejor no existen o no son muy visibles y nuestro programa Estatal de VIH no ha querido transformar estas campañas a las necesidades” actuales.

“Hemos estado discutiendo en el COESIDA, del que nos hemos cansado también”, acotó. WCV