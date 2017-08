Muchos asistirán sin útiles nuevos o completos

Al iniciar las clases del ciclo escolar 2017-2018 no todo es positivo. Muchos menores siguen asistiendo a las aulas, pero sin tener sus útiles escolares nuevos, completos o de plano, se sientan a esperar a que el Gobierno del Estado les brinde la ayuda prometida.

En Samulá, en las zonas de invasión, una menor de 10 años de nombre Magdalena aún no tiene los uniformes completos; usará los del año pasado al igual que su mochila y sus libretas que han sido renovadas por sus padres.

Su padre, de oficio peón de albañil y su madre, ama de casa, no perciben los recursos suficientes para que su hija mayor de 10 años pueda contar con todo nuevo; es difícil, aseguran, porque los sueldos no son los mejores.

Magdalena es la mayor de cuatro hermanos. Pese a las limitantes asegura que quiere salir adelante; ella acude a una escuela primaria de turno vespertino, porque por las mañanas sale a vender dulces que su madre prepara.

También ayuda al cuidado de los animales de traspatio en su humilde vivienda, construida con material de concreto y madera, con techos endebles, reflejo de una familia que sobrevive a la situación económica.

Magdalena está motivada para seguir estudiando y deja en claro que no le importan las limitantes, ella quiere ser doctora y está segura que lo va a lograr. En las vacaciones que han terminado se dedicó a trabajar, mientras otros niños salieron de viaje con sus padres.

Ella confía en que la ayuda del Gobierno va a llegar y con ello seguir sus estudios; que no necesita comodidades y tampoco lujos para poder llegar a ser alguien en la vida, mientras camina y sigue vendiendo sus dulces por las calles de Samulá. I JC