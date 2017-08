Aumenta la inseguridad en la colonia Limonar

La inseguridad que se vive en la colonia Limonar ha rebasado los límites, puesto que han vandalizado el módulo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que se encuentra en dicho asentamiento, el cual se construyó en la anterior administración municipal, por el entonces director de la dependencia, Julio Luna, con recursos de la instancia gubernamental, que permanecía en total abandono; así como el parque de la colonia, que refleja la falta de atención por parte de las autoridades.

El inmueble actualmente está en etapa de recuperación por parte de los vecinos, quienes denunciaron la delincuencia del lugar donde habitan, sumado a la carencia de servicios públicos que se reflejan en sus calles, las cuales no están pavimentadas y no tienen alumbrado.

Por su parte, María Isabel Durán Cano, vecina de la ampliación San Nicolás, manifestó que la ola delictiva se ha apoderado de las calles de su colonia, las cuales no se recomiendan transitar por las noches, debido a la falta de vigilancia policiaca.

Aseguró que los rondines policiacos son muy pocos; al igual, reconoció que el módulo de la SEDATU comenzó a rehabilitarse, pero éste ha sido vandalizado, claro ejemplo son los vidrios rotos del mismo, los cuales son pruebas de la inseguridad que se vive en la colonia Limonar.

En tanto que Beatriz Gutiérrez, maestra de activación física del recién recuperado inmueble, indicó que urge más presencia policiaca y atención por parte de las autoridades municipales. Con respecto a incrementar aún más la presencia policiaca de la zona, la entrevistada reconoció que algunos vecinos hacen el esfuerzo de vigilar, pero la delincuencia excede los límites.

Del mismo modo, el parque de la colonia está en el abandono, mismo que se refleja en sus instalaciones; pese al poco tiempo que tiene de edificado, éste presenta un deterioro marcado en su infraestructura metálica.

El área de recreación, junto con la ampliación San Nicolás, quedan unidos por un pequeño puente de tubos y concreto, el cual aseguran que tiene más de 20 años que fue puesto, el cual muestra su antigüedad y su falta de mantenimiento.

El módulo de la SEDATU fue vandalizado, puesto que le han robado los climas, el cableado del sistema eléctrico y las rejas, aunado que cristales de las ventanas están destruidos, ante la falta de la presencia de los elementos de Seguridad Pública Municipal. VMG