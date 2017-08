Registrados 14 robos en la “Ramírez Regil”: Díaz

El 16 de marzo del 2001 se presentó el primer robo en el Jardín de Niños “María Dolores Ramírez Regil” a la fecha se tienen 14 denuncias por estos delitos y sin que se reporte la recuperación de los objetos saqueados, informó la directora del plantel, Esperanza Candelaria Díaz Peralta.

El último atraco, precisó se registró en la noche o madrugada del jueves 17 de agosto, ya que el viernes 18, el último día de la reunión del Consejo Técnico Escolar, el intendente reportó el robo de cablería, lo que ocasionó que algunas áreas se quedaran sin el servicio de energía eléctrica.

Al concluir la ceremonia cívica de inicio del ciclo escolar 2017-2018 la directora dio a conocer a los padres de familia presentes la noticia del robo y que actualmente se encuentra en redes sociales.

Indicó que al tener cadenas en algunos de los registros fue que no se llevaron la cablería que había en los mismos y por consiguiente la afectación sería en toda la escuela.

Dio a conocer que la Secretaría de Educación ya tiene conocimiento, desde el mismo viernes, y ofreció que ayer se reinstalaría el servicio eléctrico, cuándo mucho, hoy (martes) debe reanudarse ya que se consideró que pudieran ser dos días.

Aclaró que las clases se imparten de manera normal, no hay suspensión de labores educativas pese al robo de los registros por lo que reiteró su confianza de que el personal encargado de la reparación de la energía eléctrica en estos dos días debe reconectarlo.

También presentó a las maestras que impartirán clases en este ciclo escolar sobre todo a las de nuevo ingreso, así como a las estudiantes que realizan su servicio social.

Posteriormente en entrevista precisó que fueron cuatro salones los afectados el 1A, el 2A, el 2D Y el 3D así como la dirección y los baños y ante este ílicito tuvieron que llevarse grabadoras, laptop y bocinas el pasado viernes y regresarlas ayer para las actividades escolares, además de hacer un oficio para que no piensen que también se les estaban hurtando. WCV