El eclipse de sol pasó desapercibido para los campechanos

Pocos, los que avistaron el fenómeno

El eclipse de sol más visto y estudiado de la historia pasó desapercibido para los campechanos, que hicieron su vida como si nada; en tanto, más de 60 jóvenes de instituciones de educación media superior con conferencias analizaron desde el punto de vista físico y matemático el fenómeno astronómico,

De todo el eclipse, solo nos tocó una mínima parte, algo que nada más volvió cobrizo el ambiente, dando un toque más cálido a nuestro panorama, como si estuviera atardeciendo.

Nada como en los Estados Unidos de América, donde en Oregón, como lo previeron, a las 12:17 en punto la luna tapó completamente al sol y el día se convirtió en noche.

Acá el tiempo transcurrió normal para la gente, corriendo en la calle para cubrirse del sol, comiendo la torta del mediodía en la oficina o viendo en las noticias como la luna se comía al sol en otras latitudes.

A principios de los setentas, aún en la memoria a pesar de las telarañas del olvido, un eclipse total se pudo ver en Campeche y las abuelas pidieron a las embarazadas ponerse un listón rojo para que no nacieran sus hijos con malformaciones y evitar rascarse, porque si no, el niño saldría con una “chivaluna” en el sitio del picor.

Recuerdo a los Testigos de Jehová asustando a un niño de seis años con sus presagios de que era una señal de Dios de que en 1975 el mundo se iba a acabar y solo convirtiéndose a su religión encontrarían la salvación. Los mentirosos que han acabado con el mundo en múltiples ocasiones y en ninguna le han atinado.

Esta vez ni las latas se tocaron para que el sol no se comiera la luna, ni los gallos cantaron pensando que había anochecido, ni los emisarios de Charles Taze Russell tocaron puertas asustando niños. El eclipse más estudiado por la NASA fue cosa de nada para los campechanos.

En tanto, el Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de Campeche, con la participación de Dan-El Neil Vila Rosado, del Centro Matemático Campeche (CMC) y Arturo Gómez, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (NAOE), y la Sociedad Científica Juvenil Campeche aprovecharon la estadía de jóvenes en el verano de la ciencia y realizaron conferencias respecto al fenómeno.

Carlos Rodríguez Cabrera, delegado del COESYCIDET, comentó que Campeche es la tercera entidad en conformar una asociación científica juvenil, como las que ya están en marcha en la Ciudad de México y en Puebla.

“Estamos haciendo una actividad por el tema del eclipse solar; estamos trabajando junto con ellos y el público en general. Se hizo una convocatoria abierta para los que puedan asistir y que puedan hacer una observación segura del fenómeno astronómico”, indicó. GK/ARM