Se desploma bodega de maíz del ejido de Dzitbalché kiní

DZITBALCHÉ, CALKINÍ— La antigua bodega de maíz del ejido de Dzitbalché, se está cayendo a pedazos, esto por el abandono del comisario Pablo Cool Cahuich, quien se dedicó a cobrar las rentas del lugar pero nunca le dio atención a las necesidades del inmueble.

Felipe Pech Caamal, Felipe Chuc Caamal, Isidro Chan Cahuich, Manuel Poot entre otros, denunciaron lo anterior y dijeron que el comisario solo llegó para enriquecerse y sacar provecho a costillas de los labriegos, pues hasta el momento no se tiene conocimiento de que haya gestionado apoyos para los hombres del campo.

Cool Cahuich solo se dedicó a cobrar la renta de la bodega cuando estaba una empresa de reciclaje; ahora se están desplomando los fierros del techo, pues a las instalaciones no se les dio mantenimiento, por eso le pedimos que atienda las necesidades de los campesinos, porque para eso entró, para servir, expresaron los denunciantes. Recordaron que hace 15 años la bodega sirvió como resguardo para grupos agrícolas, pero dicha actividad quedó en el olvido, pues al comisario lo único que le interesa es cobrar la renta, tal y como hace con otros locales, de los cuales no ha dado un informe.