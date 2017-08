Gutiérrez Lazarus no da la cara a exobreros de la Comuna; exigen pago

Insisten exobreros de la Comuna en el pago de liquidaciones por el despido injustificado a más de dos años y luego de hacer un llamado al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, para negociar y cumpla como lo marca la ley, sin embargo éste no da la cara y se esconde, además de que vierte mentiras en diferentes medios de comunicación al decir ya no le debe a nadie, manifestó Felicita Moreno Becerra, exempleada del Ayuntamiento.

La mujer, quien aseguró por más de 10 años laboró en la Comuna de Carmen, ahora sufre el repudio del alcalde, quien se muestra déspota, pero sobre todo desinteresado de la situación de laboral de quienes lo rodearon y lo rodean en la actualidad.

Aseveró que no puede ser que 55 exobreros tengan la misma definición de la actitud de quien dirige el Municipio, en la forma en la que se comporta, miente y evade responsabilidades al decir siempre que no tiene conocimiento de nada.

Moreno Becerra incluso pensó que habría un cambio con Pablo Gutiérrez, quien recorrió las áreas, saludó a los empleados a su llegada al Ayuntamiento, manteniéndose así los primeros días, pero luego cambió e inició una cacería de obreros, siendo más de 200 los exempleados que fueron despedidos.

“Pablo miente, que nos pague y deje de decir mentiras; es un farsante cuando habla y dice no le debe a nadie, además de que dice que ya intentó negociar con nosotros, pero es falso. Hago un llamado a las autoridades de la STPS para que también haya avance en nuestro caso que se ventila en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para que se obligue a la Comuna de Carmen a pagar las liquidaciones por el despido injustificado de hace casi dos años”, subrayó la exempleada.

Dijo que se han mostrado respetuosos, con apego a la ley, sin embargo ven lentos los avances y existe una total negativa por parte del Ayuntamiento para buscar una negociación para el pago de liquidaciones de los obreros, quienes contamos con un recurso legal.

Concluyó señalando que están en constante comunicación con los exobreros afectados; se podría augurar en un futuro que habrá protestas o plantones a las puertas del Palacio Municipal y exigir sus derechos laborales que se están violentando. VMG