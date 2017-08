Bloquean carretera de Sabancuy, por muerte de estudiante

Pobladores de Chekubul exigen justicia

Enojados con palos y piedras, habitantes de las comunidades de Chekubul bloquearon el tramo carretero Sabancuy-18 de Marzo, esto luego que un joven de 16 años de edad perdiera la vida al ser arrollado por una unidad del servicio colectivo urbano. Ahí los pobladores exigían la colocación de reductores de velocidad, además de la presencia del fiscal General de Justicia, Juan Manuel Herrera Campos y exigir justicia de los hechos que han quedado sin castigo con anterioridad.

El grupo de habitantes amenazaba con extender el bloqueo y acusaban la incapacidad de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia, a quienes reprochan la falta de actuación en otros casos de homicidio.

Habitantes de Chicbul y Plan de Ayala se sumaron a la protesta de los pobladores de Chekubul, además del duelo de la familia del joven de tan solo 16 años, que perdiera la vida al ser impactado por la unidad colectiva del servicio de pasajeros.

Cerca del mediodía, el vicefiscal de Justicia en Carmen, Mario Humberto Ortiz Rodríguez; el director de Seguridad Pública, Carlos del Rivero Galán, además de agentes municipales, buscaron el diálogo con los pobladores para liberar la vía de comunicación y no se continúe obstruyendo la circulación.

Tras varias horas de bloqueo sin que se lograra acuerdo entre autoridades y pobladores, se optó por requerir la presencia de los elementos antimotines para despejar la vía de comunicación.

Ante la presencia de la fuerza pública, además de recuperar la unidad que se vio involucrada en el percance y acceder a la colocación de dos topes en la entrada y salida del poblado para reducir la velocidad al paso de los vehículos, se logró retirar el bloqueo.

Sin embargo los pobladores lazaron amenazas ante las autoridades que de no cumplir con la colocación de topes, retomarán el bloqueo, además de que se prepararán para hacer frente a los elementos antimotines, asegurando que está en juego la vida de sus familias y no permitirán se continúen perdiendo en que llaman la vía de la muerte. VMG