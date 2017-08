En diciembre, 57 mil 414 contribuyentes deberán emitir nueva factura fiscal

No habrá prórroga; quien no cumpla, será sancionado: SAT

A más tardar a finales de noviembre los 57 mil 414 contribuyentes que cumplen con el RFC en Campeche deberán migrar a la versión 3.3 de la nueva factura fiscal, sin prórroga alguna, aseguró Leticia Martínez.

La administradora de Servicios al Contribuyentes del SAT Campeche, señaló que en diciembre quien no entregue la nueva factura fiscal no podrá certificar sus comprobantes y tendrá sanciones que van de los 12 a los 60 mil pesos, incluyendo la clausura de la empresa.

Comentó que tres mil contribuyentes campechanos ya migraron a la versión 3.3, lo que representa un 6.7% del padrón. Quienes utilizan la versión gratuita del SAT ya expiden la nueva factura.

Martínez indicó que el primero de julio el SAT lanzó este nuevo modelo de facturación, que forma parte de nueva cultura de facturación y de cumplimiento con el pago de los impuestos, simplificando el trámite y que los contribuyentes emitan facturas sin errores.

Dijo que se inició eliminando la declaración informativa de sueldos y salarios y la nueva facturación impacta a todos porque se tendrá una cultura de pago fiscal, ordenando la forma de cómo se emitía un comprobante.

Mencionó que los contribuyentes tienen hasta el último día de noviembre para migrar a este formato y para apoyarlos se están realizando talleres fiscales, contando con nueve módulos de información.

-Con esta nueva cultura tributaria las empresas tendrán facturaciones en positivo, lo más apegado a la realidad y en forma congruente-explicó. La funcionaria hacendaria reiteró que no habrá prórroga para quienes no migren a esta nueva facturación en el mes de diciembre, que además de las multas no podrán cobrar sus facturas. GK