Alistan puerto de Seyba para arribo de cruceros

La Administración Portuaria Integral busca que el puerto de Seybaplaya no solo sea enfocado al sector petrolero y energético, sino también para el tema comercial y turístico con el arribo de cruceros, por lo que se planea un dragado de 10 o 12 metros en ese lugar.

El titular de la APICAM, Alejandro Manzanilla Casanova, explicó que a la fecha se han invertido mil millones de pesos, entre recursos provenientes de los gobiernos federal y estatal, y actualmente se trabaja en un estudio en el muelle de Seybaplaya.

Se pretende participar en el área turística y comercial, para que el próximo año Campeche reciba a cruceros de más de cinco mil turistas, por lo que ya entablan pláticas con las principales promotoras de cruceros y viajes por mar como Royal, Carnival y Disney.

“El puerto está preparado realmente; ya habían llegado embarcaciones del puerto de Miami y también sabemos que cruceros, por lo que referente al tema turístico estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Turismo para establecer algún arribo de embarcaciones turísticas; ya hemos avanzado en el tema, pero no queremos hacer ningún anuncio oficial hasta que lo tengamos concretado”, indicó.

Señaló que trabajan en la modernización y mejoramiento de los puertos para hacerlos operativos y en cumplimiento con las normas ambientales poder detonar la gran industria sin chimeneas.

Agregó que la ubicación del litoral campechano representa un poco de retraso por ser una zona de aguas someras, por lo cual los grandes cruceros no pueden entrar a ninguno de nuestros puertos. “Sin embargo tenemos un proyecto de dragado en el puerto de Seybaplaya; queremos llegar a entre 10 y 12 metros, precisamente para que puedan llegar embarcaciones mucho más grandes y en éstos momentos nos estamos enfocando en líneas que llevan entre 200 a 800 personas.

Resaltó que la derrama económica de estas líneas es mayor, porque son cruceros más exclusivos, pues se quedan a pernoctar; “eso crea una mayor derrama y además el mercado que está enfocado a estos cruceros es más exclusivo”, puntualizó. CPI