Campeche, exento de la alerta de viaje de EU

Está entre los 9 Estados sin advertencias de riesgos para turistas

Campeche, junto con Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, son los nueve Estados de la República Mexicana que no cuentan con una advertencia, ni recomendación en la alerta de viaje para México del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al actualizar este martes el gobierno estadounidense la información de la alerta que estaba vigente desde el ocho de diciembre del año pasado.

Estas alertas de viaje están dirigidas a los ciudadanos de Estados Unidos que viven o que son turistas en México, para advertirles sobre los riesgos de viajar a los Estados donde existe actividad de organizaciones criminales.

Señala el documento que los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos violentos, que incluyen homicidios, secuestros, asaltos, y robos de autos en varias entidades.

Aunque Campeche y Yucatán no están considerados en la lista de alertas, Quintana Roo, el tercer Estado de la Península, y uno de los destinos turísticos más importantes del país, si recibió una amplia alerta para los viajeros, que incluye la alerta de viaje para destinos como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Riviera Maya y Tulúm.

El documento pide a los ciudadanos estadounidenses que tomen en cuenta la información del gobierno de México que ubica a Quintana Roo con un aumento en las tasas de homicidios en comparación al año pasado, la mayoría asesinatos de organizaciones criminales, y las luchas entre grupos delictivos que han resultado en enfrentamientos violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses y hace mención a los recientes tiroteos en la cual civiles inocentes han resultado lesionados o muertos.

Otros Estados como Chiapas tienen recomendaciones para funcionarios del gobierno de Estados Unidos para permanecer en áreas turísticas y no usar el transporte público.

El Departamento de Estado de la Unión Americana puntualiza el documento con la advertencia de que los viajeros deben ser conscientes de que incluso si no hay avisos en vigor para un determinado Estado, los ciudadanos estadounidenses deben tener precaución en todo México por la delincuencia y la violencia que pueden presentarse en todo el país. ARM